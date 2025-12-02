Real Madrid vs Athletic Bilbao: Novità e Anticipazioni per la Partita di La Liga

La situazione in La Liga si fa sempre più interessante, con il Real Madrid che si prepara a scontrarsi con l’Athletic Bilbao in una partita fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. Dopo una serie di pareggi, il Real Madrid si trova in una posizione delicata, mentre l’Athletic Bilbao cerca di risalire la classifica dopo una recente vittoria.

Il confronto avverrà mercoledì allo stadio San Mamés di Bilbao, e i tifosi sono pronti a sostenere la loro squadra in un match che promette emozioni e intensità. Con l’inizio della partita fissato per le 19:00 (18:00 GMT), i fan possono seguire gli aggiornamenti su Al Jazeera Sport a partire dalle 15:00 GMT.

Real Madrid: alla ricerca di una vittoria

Il Real Madrid, sotto la guida dell’allenatore Xabi Alonso, ha vissuto un periodo difficile, con tre pareggi consecutivi che hanno permesso al Barcellona di prendere il comando della classifica. L’ultima partita, un 1-1 contro il Girona, ha evidenziato le carenze della squadra, costretta a rimontare dopo un gol subito nei primi minuti. Nonostante le difficoltà, Alonso ha mostrato fiducia nei suoi giocatori, sottolineando l’importanza di mantenere coesione e desiderio di vittoria.

Condizioni di squadra e infortuni

Il Real Madrid affronta anche sfide a livello di organico, con alcuni infortuni che potrebbero influenzare la formazione. Dani Carvajal è stato operato e non sarà disponibile fino al 2026, mentre David Alaba e Dean Huijsen sono in dubbio per la trasferta a Bilbao. Tuttavia, il club può contare su un giocatore chiave come Kylian Mbappé, che ha già segnato 14 gol in stagione e rappresenta una costante minaccia per le difese avversarie.

Athletic Bilbao: momento di slancio

Dall’altra parte, l’Athletic Bilbao ha ritrovato la fiducia con una vittoria convincente per 2-0 contro il Levante. Questo risultato ha dato una spinta morale alla squadra, attualmente ottava in classifica con 20 punti. L’allenatore Ernesto Valverde ha espresso soddisfazione per la prestazione, sottolineando l’importanza di affrontare i prossimi incontri con determinazione e concentrazione.

Giocatori chiave e assenze

Nonostante il morale alto, Bilbao dovrà fare i conti con alcune assenze. Oihan Sancet sarà indisponibile per squalifica, mentre Inaki Williams è in dubbio a causa di un infortunio. Tuttavia, il ritorno di Inigo Ruiz de Galarreta dalla squalifica rappresenta una nota positiva per la squadra. Il giocatore ha espresso il suo attaccamento alla maglia e alla città di Bilbao, un aspetto che motiva ulteriormente il gruppo.

Storia del confronto

La rivalità tra Real Madrid e Athletic Bilbao è storica, con un totale di 248 incontri disputati nel corso degli anni. I Blancos hanno vinto 124 partite, mentre i baschi si sono imposti in 79 occasioni, con 45 pareggi. L’ultimo scontro diretto ha visto l’Athletic prevalere in casa con un 2-1, un risultato che ha interrotto un lungo digiuno di vittorie contro il Madrid.

Il match di mercoledì rappresenta un’opportunità cruciale per il Real di risalire la classifica e per l’Athletic di consolidare il proprio buon momento. Entrambe le squadre sono pronte a lottare fino all’ultimo minuto, e i tifosi si aspettano uno spettacolo di grande calcio.