Record di Green Pass scaricati in vista dell’arrivo del nuovo decreto

In arrivo il Super Green Pass dal 6 dicembre: dal sito del governo è record di certificati scaricati.

Da lunedì 6 dicembre entrerà ufficialmente in vigore il Super Green Pass, la certificazione vaccinale rafforzata che consentirà l’accesso in determinate aree di interazione sociale soltanto a coloro che hanno effettuato il vaccino o a coloro che sono guariti dalla malattia e si trovano nei mesi considerati come coperti.

Record di Green Pass scaricati

Per i no vax del covid, che fin qui si sono tamponati ogni 48 ore per ottenere il certificato, aumentano dunque le restrizioni, anche se il Green Pass fin qui in uso resterà in vigore per andare a lavoro. Proprio in virtù dell’entrata in vigore della misura, nella giornata di ieri, 2 dicembre, si è registrato un record di certificati scaricati.

Scaricari 1,2 milioni di Green Pass: è record

Si tratterebbe di quasi 1,2 milioni di certificati registrati, 1.191.447 nello specifico. È naturalmente il numero complessivo, nel quale vanno contati anche i Green Pass da tampone.

Record di Green Pass scaricati in 24 ore

Nello specifico i dati presenti sul sito del governo riportano di 498.888 certificati scaricati per avvenuta vaccinazione, di 682.493 per l’effettuazione del tampone e di 10.666 per avvenuta guarigione.