REDMAGIC 7 Pro, il primo smartphone da gioco con fotocamera sotto il display per un’esperienza fullscreen

Per progettare esperienze di gioco senza rivali e consentire ai giovani di giocare senza limiti, REDMAGIC 7 Pro è lo smartphone da non perdere.

REDMAGIC 7 Pro è il primo smartphone da gioco a vantare la tecnologia della fotocamera sotto il display per un’esperienza fullscreen davvero unica. Vanta un’alimentazione con doppia batteria da 5000 mAh, un sistema di raffreddamento avanzato per mantenere massime prestazioni durante il gioco, l’ultimo Snapdragon 8 Gen 1 e presenta Red Core 1, un chip dedicato al gaming. Si tratta di un chip nuovo e indipendente che contribuisce a rendere più efficiente il funzionamento dello smartphone in fase di gioco. Queste sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo smartphone REDMAGIC 7 Pro, sinonimo di innovazione e design.

Per averlo il prima possibile, è bene approfittare dell’Early Bird Offer che partirà dal 22 Aprile alle h 20.00 di Hong Kong: compra € 1.99, ottieni il voucher da € 30 cliccando sul sito.

Tutte le caratteristiche di REDMAGIC 7 Pro

Modernità e tecnologia si coniugano con successo in REDMAGIC 7 Pro, che sfoggia un design all’avanguardia e ha caratteristiche innovative tutte da scoprire. I gamer più appassionati possono trovare il proprio smartphone ideale, per progettare esperienze di gioco senza rivali.

Lo smartphone da gioco più veloce del mondo si rinnova. Maxi schermo e grandi dimensioni si uniscono a un design accattivante. Il retro è trasparente e ha ventole di raffreddamento in vista: sono loro il vero punto di forza dello smartphone. La risoluzione è ottima, i colori nitidi e la navigazione fluida. Buona funzionalità della fotocamera, sia interna sia esterna. Con 16GB RAM e 512GB di memoria, è lo smartphone giusto per i videogiocatori, i quali ne resteranno entusiasti per le dimensioni e per la presenza di ventole di raffreddamento. Quest’ultime possono essere attivate o disattivate direttamente dalla schermata principale, dove si può vedere persino il totale di ore passate a giocare. Lo stile è migliorato anche nelle luci. Infatti, ci sono 4096 livelli di luminosità, gli effetti di luce sono personalizzabili, si caratterizza per il layout simmetrico e dispone di algoritmi di sincronizzazione del suono e della luce: tutto pur di garantire un’esperienza di gioco davvero coinvolgente.

Ossidiana o Supernova: ognuno può scegliere la versione che preferisce a seconda dello stile che più gli si addice. L’estetica hardcore e il design improntato sulla trasparenza lo rendono uno smartphone capace di distinguersi e mantenersi unico. Lo stesso vale per l’intera confezione dello smartphone, assolutamente da conservare. Sorprendente la velocità con cui si ricarica: basta una pausa per avere lo smartphone ancora al pieno delle sue energie.

Il sistema di raffreddamento

Il sistema di raffreddamento resta un punto di forza del prodotto. REDMAGIC utilizza metodi di dissipazione del calore attivi e passivi, garantendo un sistema di raffreddamento multidimensionale. Non smette di funzionare al fresco anche durante il gioco più intenso, assicurando prestazioni ottimali. Lo speciale canale d’aria scarica rapidamente il calore. A favorire aumento del flusso d’aria, risparmio energetico e riduzione del rumore è la ventola turbo ad alta velocità. Lo smartphone incorpora diverse tecnologie di raffreddamento per una dissipazione del calore superiore. In particolare, combina un sistema di raffreddamento ad aria con uno liquido, un design air kinetic e l’applicazione di nuovi materiali. Il sistema di raffreddamento attivo è combinato organicamente con quello passivo, formando una tecnologia multidimensionale. Grazie alla sua placca di raffreddamento da 4142mm2, REDMAGIC 7 Pro può sempre funzionare al sul meglio. Inoltre, sul retro del telefono la nuova placca Aviation Grade Aluminium permette una più rapida dissipazione del calore.

Schermo e suono

Lo schermo intero di REDMAGIC 7 Pro (dotato di Multi-Finger Touch Sampling Rate da 960Hz) non smette di piacere e conquistare gli appassionati del gioco: non c’è la cornice che rischia di occupare spazio prezioso. Così l’esperienza di gioco chiara e nitida è assicurata. Lo schermo è da 6.8 pollici. Di grande qualità anche il suono, che immerge il giocatore nella sua avventura. REDMAGIC 7 Pro è una vera macchina da gioco: garantisce le migliori prestazioni e performance ottimali.

Inoltre, per un’esperienza sensoriale più accurata, lo smartphone dispone di motori lineari simmetrici a doppio asse per una vibrazione più forte e un feedback tattile che conquista. Infine, la protezione per lo schermo è altamente resistente.

Approfitta dell’Early Bird Offer a partire dal 22 Aprile alle h 20.00 di Hong Kong. Compra € 1.99, ottieni il voucher da € 30 e ottieni il REDMAGIC 7 PRO ai seguenti prezzi:

Supernova with 16GB RAM + 512GB memory: €899

Obsidian with 16GB RAM + 256GB memory: €799

Perché piace REDMAGIC 7 Pro e a chi consigliarlo

Avere tra le mani REDMAGIC 7 Pro offre un’esperienza davvero unica. Si tratta di uno smartphone consigliatissimo per gli amanti de gaming. L’avventura nel gioco diventa totalizzante grazie al maxi schermo che garantisce una visione di massima qualità. Un altro punto di forza di REDMAGIC Pro 7 è sicuramente la nitidezza dei colori.

Perfetto non solo per i giocatori incalliti: l’estetica hardcore, ma anche il design curato, moderno e innovativo sono l’ideale per gli amanti della tecnologia. L’eleganza dello smartphone è data anche dal retro trasparente, simbolo di autenticità. Da apprezzare la qualità del suono e la velocità di ricarica. Il feedback tattile ti avvolge e REDMAGIC Pro 7 piace anche per la navigazione veloce, perfetta per le esigenze di tutti i giorni. Di grande qualità anche le luci e la fotocamera sotto il display. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione completa.