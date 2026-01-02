Referendum sulla giustizia: date e opposizioni in campo

Un clima di tensione si respira attorno alla data fissata per il referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Il governo ha scelto di procedere nonostante le forti opposizioni che si oppongono a questa decisione. Mentre prosegue la raccolta firme da parte dei cittadini, il ‘comitato dei 15’ ha già annunciato che presenterà un ricorso legale se l’esecutivo dovesse confermare la data prima del 30 gennaio.

Il governo e la sua posizione

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha affermato che il referendum si terrà “presumibilmente nella seconda metà di marzo”, confermando l’ipotesi delle date già annunciate. Tuttavia, l’ufficialità di tale decisione sarà comunicata solo dopo il Consiglio dei Ministri, previsto entro il 17 gennaio. L’esecutivo, secondo le sue fonti, sta agendo nel rispetto della legge, che richiede che la data del referendum venga fissata entro sessanta giorni dall’ordinanza della Cassazione.

Le norme legali in gioco

Il governo si attiene a una interpretazione rigorosa della normativa, ma le opposizioni sostengono che ogni tentativo di indizione del referendum prima che la Cassazione si esprima sulla validità delle firme raccolte sarebbe in contrasto con la Costituzione. Il portavoce del comitato, Carlo Guglielmi, ha avvertito che un atto del genere sarà contestato con ogni mezzo legale disponibile.

Le opposizioni e la loro strategia

Il clima di scontro si intensifica, con i partiti di opposizione che si coalizzano contro la decisione del governo. Giuseppe Conte, presidente del M5S, ha criticato apertamente Nordio, affermando che il suo giudizio sull’iniziativa popolare come “superflua” è irrispettoso. Conte ha esortato i cittadini a continuare a firmare per opporsi alla riforma, sottolineando che la raccolta delle firme ha già superato le 200.000 sottoscrizioni.

Proteste e mobilitazione

Il Partito Democratico, attraverso la sua rappresentante Debora Serracchiani, ha lanciato un’accusa al governo di considerare l’esercizio democratico della raccolta firme come un mero fastidio. La fissazione della data del referendum, secondo Serracchiani, sembra derivare da motivazioni più personali che politiche. Nel frattempo, le opposizioni si preparano per una manifestazione programmata per il 10 gennaio, con l’intenzione di dare una spinta alla mobilitazione popolare.

Il contesto della riforma costituzionale

La riforma che si propone di modificare l’assetto della magistratura è stata approvata lo scorso 30 ottobre dal Parlamento, generando un acceso dibattito. La legge, definita impropriamente da alcuni come “Riforma della Giustizia”, si occupa in realtà di stabilire nuove norme relative all’ordinamento giurisdizionale e all’istituzione di una Corte disciplinare. Questo provvedimento ha visto la partecipazione attiva di diversi gruppi, con la maggioranza di centrodestra supportata anche da Azione, e ha incontrato la ferma opposizione di Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra.

Il cuore della riforma prevede la separazione delle carriere dei magistrati, creando due distinti organi di autogoverno per i magistrati requirenti e giudicanti. La riforma è stata approvata con 112 voti favorevoli, ma non ha raggiunto il consenso necessario per un’approvazione a larga maggioranza, il che ha aperto la strada alla consultazione popolare.

In questo contesto, il comitato “Società Civile per il NO al Referendum” è emerso come una forza significativa nel panorama politico, raccogliendo adesioni da vari gruppi e movimenti sociali. La loro campagna è contrassegnata dallo slogan “Vota NO per difendere Giustizia, Costituzione, Democrazia” e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di opporsi alla riforma.

Con le date del referendum in arrivo e le opposizioni pronte a combattere, il futuro della riforma sulla giustizia si preannuncia incerto. La battaglia legale e politica si intensifica, mentre il paese attende di vedere come si evolverà questa situazione cruciale per la democrazia italiana.