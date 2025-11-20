Reggio Calabria: arresti per estorsioni contro un imprenditore del settore edilizio

Le forze dell’ordine di Reggio Calabria hanno recentemente effettuato un’importante operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 78 anni, sospettato di essere coinvolto in un giro di estorsioni ai danni di un imprenditore locale. Questo intervento segue una lunga serie di denunce presentate dall’imprenditore, il quale ha subìto ripetute pressioni e minacce dal 2015, costringendolo a versare ingenti somme di denaro.

Il contesto delle estorsioni

L’imprenditore, attivo nel settore dell’edilizia, ha dichiarato di aver versato una somma complessiva di circa 30.000 euro a titolo di estorsione nel corso degli anni. Non solo, ma gli è stato anche richiesto di pagare un 6% del valore di ogni appalto ottenuto, un chiaro segno della pressione esercitata dalla malavita locale. Questo comportamento è emblematico delle modalità operative tipiche delle organizzazioni mafiose, che sfruttano la propria influenza per imporre un controllo su attività economiche legittime.

Le indagini e i risultati ottenuti

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria e della Compagnia di Melito Porto Salvo, hanno rivelato un quadro complesso di estorsioni sistematiche. Grazie a testimonianze e raccolte di prove, è stato possibile ricostruire le dinamiche di queste attività illecite, culminando nell’arresto del sospettato. Questo intervento è solo uno dei tanti tentativi delle forze dell’ordine di colpire le radici della criminalità organizzata nella regione.

Le operazioni contro le cosche mafiose

Parallelamente all’arresto dell’anziano indagato, un’altra operazione ha portato all’arresto di 28 persone, accusate di far parte di diverse cosche mafiose attive nel territorio reggino. Questi arresti sono stati eseguiti in diverse città italiane e rientrano nel contesto di un’azione più ampia della Direzione Distrettuale Antimafia, volta a smantellare le reti criminali che operano nel settore delle estorsioni e dei traffici illeciti.

Il ruolo delle cosche nella criminalità organizzata

Le indagini hanno messo in luce l’influenza della cosca Libri, che ha mantenuto un controllo significativo su vari quartieri di Reggio Calabria, estendendo la propria operatività anche in altre aree limitrofe. Questo controllo non si limita solo alle estorsioni, ma include anche attività di spaccio di sostanze stupefacenti e tentati omicidi. La complessità della rete mafiosa è evidente, poiché diverse famiglie criminali collaborano tra loro, creando un tessuto di illegalità difficile da estirpare.

La risposta delle istituzioni

Le operazioni di polizia e le indagini condotte dalla magistratura sono fondamentali per contrastare l’operato di queste organizzazioni. L’arresto di individui chiave, come il 78enne accusato di estorsione, rappresenta un passo avanti nella lotta contro la mafia. Le forze dell’ordine, inoltre, stanno intensificando la loro presenza sul territorio, per garantire maggiore sicurezza agli imprenditori e ai cittadini onesti, spesso vittime di intimidazioni.

In conclusione, la criminalità organizzata continua a rappresentare una piaga per molte comunità, ma l’azione delle forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini sono essenziali per riportare la legalità in queste zone. L’impegno costante delle istituzioni è cruciale per garantire un futuro migliore e più sicuro per tutti.