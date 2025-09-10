La Regione Lombardia si prepara a definire i nuovi assetti della Giunta, e tra i nomi in cima alle preferenze emerge quello di Debora Massari, candidata a ricoprire l’assessorato al Turismo. Ma quali sviluppi circondano la possibile nomina della figlia del celebre pasticcere Iginio Massari? Ecco le ultime indiscrezioni.

Dinamiche politiche e assetti futuri per la Regione Lombardia

Il passaggio delle deleghe al Turismo, Marketing territoriale e Moda rappresenterebbe un’operazione strategica in vista delle Olimpiadi, rafforzando il peso bresciano all’interno della Giunta guidata da Attilio Fontana. L’avvicendamento, pur negato ufficialmente dal governatore, potrebbe aprire la porta a un più ampio rimpasto destinato a riequilibrare le quote tra i partiti della coalizione, con Forza Italia in prima linea per vedere riconosciuta la propria crescita numerica.

La nomina di Massari, sostenuta dai vertici di Fratelli d’Italia, è vista come un tassello fondamentale per consolidare la presenza del partito in Lombardia e garantire continuità e preparazione nella gestione del Turismo, settore di rilievo in vista dei grandi eventi internazionali. Nel frattempo, all’interno del Pirellone, Massari avrebbe già iniziato a strutturare la propria segreteria politica, pronta a entrare in funzione immediatamente in caso di ufficializzazione della nomina.

Regione Lombardia, Debora Massari verso l’assessorato al Turismo

La Giunta regionale della Lombardia si prepara a un possibile rimpasto a pochi mesi dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Secondo le ultime indiscrezioni, Debora Massari, imprenditrice bresciana e figlia del celebre pasticcere Iginio Massari, sarebbe in pole position per assumere l’assessorato al Turismo, attualmente affidato a Barbara Mazzali.

L’operazione, tutta interna a Fratelli d’Italia, segnerebbe un avvicendamento “tecnico”: Massari non risulta infatti iscritta al partito, ma vanta rapporti personali consolidati con la famiglia Meloni, in particolare con Arianna. Per evitare conflitti di interesse, l’imprenditrice lascerebbe la delega al marketing gestita nell’azienda di famiglia, mentre Mazzali tornerebbe tra i banchi del Consiglio regionale, determinando la decadenza del consigliere Giorgio Bontempi, che potrebbe essere compensato con un incarico da sottosegretario alla Presidenza della Regione.