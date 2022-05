Regno Unito: Harry e Meghan precipitano nei sondaggi, Elisabetta la più amata

Harry e Meghan non sono più molto amati dalla popolazione inglese: nei sondaggi la Regina Elisabetta domina ancora davanti a William

Harry e Meghan formano senza dubbio la coppia più chiacchierata di tutto il Regno Unito. Secondo gli ultimi sondaggi svolti tra la popolazione inglese, però, i due non sembrano essere così amati: la loro popolarità è crollata.

Le critiche ad Harry e Meghan: crolla la loro popolarità

Secondo il sondaggio YouGov, i duchi di Sussex, in arrivo con i figli in attesa del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno di Elisabetta II, sono i due membri meno amati della famiglia reale. Un dato che forse non soprenderà, considerate le varie critiche che sono piovute sui due negli ultimi anni, ma che è comunque importante sottolineare. Il tasso di apprezzamento per Harry è passato da -25 a -26, con il 58% delle persone che lo giudica negativamente.

Meghan è addirittura a -42, e due terzi del campione in esame la critica pesantemente.

Il punteggio della Regina: la più amata d’inghilterra

E la figura più amata? Beh non poteva essere che lei, la Regina Elisabetta II: ben otto sudditi su dieci le danno un giudizio più che positivo. Molto apprezzato anche William, sette britannici su dieci lo vedono come un modello positivo e il 77% delle persone crede che sarà un buon re.