Regno Unito, neonata rischia di morire per la presenza di muffa in casa

La famiglia della bambina vive a Lewisham, nel sud-est di Londra in una casa popolare.

La neonata ha rischiato di perdere la vita a causa di una brutta insufficienza respiratoria dovuta alla presenza di muffa in casa sua.

Londra, bimba rischia la morte per la muffa in casa

La neonata, che da poco ha superato gli 8 mesi, è appena sopravvissuta ad un ricovero per una grave insufficienza respiratoria dovuta alle pessime condizioni della casa in cui abita, con alcuni locali infestati dalla muffa. I genitori della piccola hanno provato più volte a risolvere la questione, ma l’ente che gestisce le case di edilizia popolare non è riuscito a trovare una nuova sistemazione per la famiglia.

La testimonianza della madre: il pericolo per la neonata

“Ogni notte è così. Circa sei o sette settimane dopo la nascita ha iniziato ad avere problemi respiratori, ed è solo peggiorata. Non appena entra nella mia camera da letto, inizia a tossire“ – racconta al ‘Mirror‘ Charlotte Green, la madre della neonata in questione, parlando delle difficoltà respiratorie di sua figlia che continua a tossire: “Cerco anche di allontanare da lei qualsiasi cosa colpita dall’umidità.

Quando è fuori ha l’aria fresca, il che aiuta, ma è appena entriamo che inizia a tossire.”