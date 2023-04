Regno Unito, video di matrimonio finito male: il fotografo insulta gli invitati

Lois Ghost-Adderley e il marito Lee avevano chiesto al fotografo e videomaker del loro matrimonio di avere accesso a tutti i filmati grezzi girati durante il ricevimento. Mai avrebbero pensato di ricevere dei video in cui il fotografo stesso insulta pesantemente i loro invitati.

“C’era molto poco della mia famiglia, ma eravamo felici”

“Abbiamo avuto qualche problema sul filmino poiché gran parte del filmato era di contorno e c’era molto poco della mia famiglia, ma eravamo molto felici dopo le celebrazioni del nostro matrimonio e non ci siamo lamentati”, hanno raccontato i due coniugi.

A poco più di un anno dalle loro nozze, Lois Ghost-Adderley e Lee sono stati però contattati dallo studio fotografico che li aveva seguiti e che gli comunicava che avrebbero eliminato il loro video da un sito web di condivisione.

“Ora guardare il filmino ci lascia l’amaro in bocca”

“Ci hanno inviato un messaggio per verificare se volevamo scaricare qualcosa prima di rimuovere il filmato, quindi abbiamo colto l’occasione per chiedergli se avevano il filmato del nostro primo ballo che includeva l’audio originale“, ha spiegato la coppia, alla quale lo studio ha proposto di acquistare l’intero pacchetto video, pagando una somma extra.

I coniugi hanno deciso di accettare la proposta, ma, quando hanno guardato i filmati comprati, hanno avuto l’amara sorpresa. Il fotografo ha infatti inviato loro per sbaglio anche le clip in cui insultava i loro parenti e amici presenti. Lo studio si è scusato per quanto accaduto, ma la coppia ha affermato che “ora guardare il filmino ci lascia l’amaro in bocca”.

