Renzi contro Schlein: "Chi vandalizza l'arte va punito, non ascoltato"

Matteo Renzi si è scagliato contro Elly Schlein per aver aperto un dialogo con gli attivisti climatici che vandalizzano le opere d’arte.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si è scagliato contro Elly Schlein dopo che quest’ultima si è dichiarata favorevole ad aprire un dialogo con gli attivisti di Ultima Generazione e, più in generale, con i giovani che protestano cercando di attirare l’attenzione sulla questione climatica.

In particola, la neo segretaria del PD ha fatto riferimento a quanto accaduto a Firenze – episodio che ha visto persino l’intervento diretto del sindaco Nardella. E proprio a riguardo ha commentato:

«Al di là del metodo scelto, che posso non condividere, non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza»