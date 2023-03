Nardella, lo sfogo su Twitter contro gli attivisti di "Ultima Generazione"

Quanto successo venerdì 17 marzo in Piazza della Signoria a Firenze ha scosso molti: due attivisti di “Ultima Generazione” hanno infatti imbrattato con della vernice lavabile Palazzo Vecchio, il tutto sotto gli occhi del sindaco della città Dario Nardella, che è immediatamente intervenuto per bloccarli e si è messo in gioco in prima persona per ripulire il prima possibile la facciata del monumento storico.

L’attacco all’arte, la cultura e la bellezza, che sono inermi davanti alla violenza e che nascono per il bene dell’umanità non può mai giustificare la battaglia per una causa, anche la più condivisibile. pic.twitter.com/7W9Vg4Q6Vf — Dario Nardella (@DarioNardella) March 17, 2023

Lo sfogo su Twitter di Nardella contro “Ultima Generazione”

Il sindaco Dario Nardella, comprensibilmente infuriato, si è scagliato con parole dure contro gli attivisti, così come molti altri turisti o passanti fiorentini.

Tramite Twitter poi, il sindaco ha tenuto non solo a ribadire il suo sostegno alla lotta per l’ambiente, ma si è addirittura quasi scusato con gli attivisti per i toni duri da lui usati, in quanto uomo delle istituzioni: “Ho usato espressioni forti perché ieri, come molti in Piazza della Signoria, ero allibito e arrabbiato. Da uomo delle istituzioni non avrei dovuto rivolgermi in quel modo nei confronti del ragazzo“.

Ma d’altronde, la situazione non era affatto semplice e la reazione è stata dettata dall’adrenalina: “Ho agito d’istinto. Come sindaco amo non solo con la testa ma con il cuore Firenze e questa volta è prevalso il cuore, è prevalsa la reazione d’impulso. L’istinto di un padre o madre di famiglia che ha pensato solo a difendere la casa di tutti, Palazzo Vecchio“.

E poi continua ribadendo il concetto: “Per questo anche la più condivisibile battaglia, come quella sull’emergenza climatica, non può essere condotta attaccando il patrimonio di tutti. Cura del pianeta e cura dell’arte sono due capisaldi della nostra esistenza. Sono convinto che non servano azioni eclatanti, individuali, divisive, ma battaglie largamente condivise e politiche drastiche dei governi che si possano riflettere nelle città che amiamo e viviamo ogni giorno”.

In conclusione il sindaco prova a far si che quanto successo non sia stato vano, invitando alla compattezza: “È ora di dare concretezza alla difesa dell’ambiente. Noi ci proviamo tutti giorni ma sappiamo che senza l’aiuto di tutti sarà impossibile. Diamoci una mano. Io ci sono, Firenze c’è“.

Per finire una pesante frecciatina a Ultima Generazione: “A proposito di ambiente e di siccità, per ripulire Palazzo Vecchio dal ‘blitz ambientalista’ sono stati consumati più di 5 mila litri d’acqua. Cinquemila”.

Qui la lunga serie di tweet del sindaco di Firenze.