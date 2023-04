Renzi su Schlein: "Con lei il Pd ha fatto una scelta"

Nelle ore concitate in cui il dem Borghi ha lasciato il Nazareno per passare con il partito del senatore di Rignano Matteo Renzi dice la sua su Elly Schlein ed il sunto è laconico: “Con lei il Pd ha fatto una scelta”. Che tipo di scelta e perché Renzi ha sottolineato quella posizione così “scomoda”?

Renzi, Schlein e la scelta del Pd

Perché a parere del leader di Itala Viva la segretaria dem si trova in una posizione molto scomoda: è in bilico fra mandato ed identità. Che significa? Che da un lato Elly Schlein è portata a seguire una linea massimalista e polarizzatrice, di “sinistra sinistra” che è quella della sua formazione politica e quella per cui la base non iscritta l’ha mandata alla guida del Pd, dall’altro però c’è la linea, anzi, le linee del partito che sono e restano ingombranti.

Segretaria “fra mandato e identità”

Tutto questo Matteo Renzi lo ha sottolineato come riporta il Corriere della Sera. Ha detto il neo direttore de Il Riformista: “Dilemma Elly Schlein, fedele a mandato primarie o perde identità”. Poi il leader di Italia Viva ha allargato il discorso al Nazareno: “Il PD ha fatto una scelta, piaccia o non piaccia ha fatto una scelta“. Proprio in queste ore la stessa europarlamentare Pd Caterina Chinnici è data per “partente” verso il tesseramento con Forza Italia.