Un terrificante incidente fra treni è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando erano appena scoccate le 21, in Republica Ceca, vicino alla stazione di Pardubice, a circa 100 chilometri a est di Praga. Protagonisti di uno scontro frontale, un treno passeggeri e un convoglio merci.

Repubblica Ceca, scontro fra treni: la dinamica

Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto state chiarite, ma da quello che si è raccolto fin qui, pare che una carrozza del treno passeggeri sia deragliata, andando per prima a sbattere contro il convoglio merci. Sul mezzo erano presenti in quel momento circa 300 passeggeri. Il disastro è stato inevitabile. “Il lavoro di salvataggio è stato complicato perché la prima carrozza era completamente deformata dall’impatto. Questo ha reso difficile raggiungere le persone intrappolate“ – ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco, intervenuto sul posto insieme a 60 agenti, 2 elicotteri e 9 ambulanze.

Repubblica Ceca, scontro fra treni: il bollettino

Il bollettino aggiornato, in questo momento, riporta la morte, a seguito di questo incidente, di 4 passeggeri, mentre un numero elevatissimo di persone sono rimaste ferite. Il primo ministro Petr Fiala è intervenuto su X: “Stiamo tutti pensando alle vittime e ai feriti”.