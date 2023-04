Resistenza: Schlein, 'La Russa inadatto a ruolo, non bastano scuse'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – "La Russa è adatto a ricoprire il ruolo si presidente del Senato? No". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a il Festival de Il Domani a Modena. "L'ho detto anche ieri: le parole di La Russa sono inaccettabili" tanto più per "il ruolo che ricopre e non bastano le scuse".