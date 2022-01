Rete Cowo®, il Coworking come condivisione collaborativa di spazi e conoscenze  

Cowo® è la Rete dei Coworking Indipendenti di riferimento nel nostro Paese, con oltre 100 spazi di lavoro condivisi, sia per le aziende che per i privati

Risultato dell’impegno e l’intuizione di Massimo Carraro e Laura Coppola, rispettivamente copywriter e art director dell’agenzia di comunicazione Monkey Business/advertising in the jungle, Cowo® è la Rete dei Coworking Indipendenti di riferimento nel nostro Paese, con oltre 100 spazi di lavoro condivisi. Un progetto che pone l’accento sulle persone, rendendo il lavoro un’esperienza migliore.

Il Coworking interpretato da Rete Cowo® è infatti incentrato sulla condivisione quotidiana di spazi e conoscenze. Il coworker non è quindi un cliente, ma un professionista con cui poter collaborare.

Grazie a una filosofia in cui la relazione ha la priorità sul business, è stata costruita una vasta community composta da migliaia di professionisti, afferenti a ogni settore lavorativo.

Sfruttando il portale ufficiale, https://cowo.it/, chiunque può scoprire i principali vantaggi garantiti dal Network, nonché i punti salienti di una conversazione continua e sempre in evoluzione sul Coworking, sotto ogni aspetto.

Per entrare a far parte di Rete Cowo® è previsto il possesso di pochi e semplici requisiti. Nel corso degli anni è stato infatti messo a punto un approccio integrato, ben impostato e ottimamente articolato per l’avvio di una proficua attività di Coworking.

Il Network provvede infatti a fornire un supporto che va dalla formazione tematica allo studio costante della contrattualistica, passando per monitoraggio di opportunità di sovvenzioni e bandi, definizione di strategie di marketing, rapporti con le istituzioni ad ogni livello, e altre iniziative ancora.

Scegliendo la consulenza Cowo®, chi vuole aprire un Coworking può approfittare di un servizio di cui fanno parte:

Sopralluogo di un esperto (anche virtuale via Skype o Whatsapp);

Analisi potenzialità commerciali;

Progetto Cowo® su misura;

Documento di valutazione;

Colloquio finale con Massimo Carraro.

All’interno della Rete figurano Coworking specializzati per tante realtà produttive: dagli spazi per formatori passando per quelli per le aziende, ma anche realtà che hanno fatto di meeting e incontri aspetti cruciali della loro proposta, senza contare gli spazi che propongono uffici privati.

Come scoprire, in dettaglio, l’esperienza Cowo®? Digita ora https://cowo.it/.