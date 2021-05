Riaperture, Mattarella: è il tempo del rilancio comune del Paese

Brescia, 18 mag. (askanews) – Questo è il tempo del rilancio. La vicinanza di tutto il Paese a Brescia è stata grande, durante la pandemia, questo è il tempo del rilancio comune”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Brescia.

La pandemia, ha aggiunto Mattarella, “ha sottolineato come dipendiamo tutti gli uni dagli altri, quanto abbiamo bisogno degli altri, quanto sia necessario che ciascuno faccia la sua parte.

In senso internazionale questo significa accantonare o rimuovere motivi di contrasto e contrapposizione di fronte all’evidenza di pericoli rispetto ai quali abbiamo tutti le stesse fragilità. In senso nazionale ci richiama al senso di solidarietà, a fare ciascuno la sua parte”.

“Insieme all’augurio per l’anno accademico vorrei esprimere l’apprezzamento per questa proiezione verso il futuro. Questo è il carattere di questo momento storico: l’attenzione al futuro, alla ripresa, la ripartenza in nuovi equilibri di una normalità nuova, più consapevole, che renda così possibile una crescita veloce, nuova, del nostro Paese”.