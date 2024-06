Riccardo Nicoletti ha fatto una confessione del tutto inaspettata sulla moglie Francesca Ferragni. A quanto pare, lei economicamente “è la parte più forte della famiglia“, ma non è un problema.

Ospite del podcast Diario di una Metallara, Riccardo Nicoletti ha parlato della sua vita accanto a Francesca Ferragni. Sorella di Chiara e Valentina, lei è l’unica della famiglia ad aver scelto di fare un altro lavoro. Anche se è onnipresente sui social, la sua prima professione è quella di dentista. Il marito, senza giri di parole, ha ammesso che è lei, a livello economico, ad essere più forte. “Se pesa il nome Ferragni nella mia vita? Per chi lo vede da fuori sì, io l’ho sempre vissuta con molta serenità“, ha dichiarato il 43enne.

Riccardo Nicoletti ha dichiarato:

“Se mi sono mai sentito meno di mia moglie? No mai, assolutamente. Lei economicamente è la parte forte della famiglia, ma la cosa non mi ha mai turbato. Non mi sono mai sentito in difetto. Io sto bene dietro dove sono. Me ne sto tranquillo e mi faccio i cavoli miei. Lei è più esposta e va bene così. Amandola sono sempre felice per la fortuna che le arriva e per le sue conquiste, non ho alcuna competizione”.