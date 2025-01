Durante la diretta de L’Anno che Verrà su Rai 1, condotto da Marco Liorni da Reggio Calabria, mentre i Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu e Angela Brambati, si esibivano, una voce fuori campo ha interrotto il countdown di Capodanno con un’imprecazione. Si è trattato proprio di Sotgiu che ha inveito contro i tecnici e la regia per un microfono spento, usando toni sconvenienti. Il cantante, però, ha prontamente chiesto scusa per l’incidente, ammettendo di aver esagerato.

“Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”.