Ricerche intensificate per la donna scomparsa a Prato

Ricerche intensificate per la donna scomparsa a Prato

Le forze dell'ordine intensificano le operazioni per ritrovare Maria Denisa Adas, scomparsa da un residence.

Le operazioni di ricerca

Le ricerche per trovare Maria Denisa Adas, la donna di 30 anni scomparsa a Prato, hanno ricevuto un nuovo impulso nel pomeriggio di oggi. I carabinieri, supportati da colleghi provenienti da Firenze, si sono concentrati nella zona dei Lecci, a circa un chilometro dal residence dove la giovane è stata vista l’ultima volta.

L’operazione è stata ulteriormente potenziata con l’intervento di un elicottero, che ha sorvolato l’area per cercare eventuali tracce della donna.

Il ruolo dei cani molecolari

Le ricerche sono state indirizzate anche grazie all’ausilio di cani molecolari, addestrati per seguire le tracce olfattive. Questi animali sono fondamentali in situazioni di scomparsa, poiché possono rilevare segnali che sfuggono all’attenzione umana. La presenza dei cani ha dato una nuova speranza alle forze dell’ordine e ai familiari di Maria, che attendono notizie confortanti.

La famiglia e il supporto delle autorità

Nel frattempo, la madre di Maria Denisa Adas è stata convocata dai carabinieri a Prato. La donna, proveniente da Roma, sta raggiungendo la città toscana per ricevere aggiornamenti diretti sulle ricerche. Questo momento di grande tensione e preoccupazione per la famiglia è aggravato dall’incertezza sulla sorte della giovane, che era giunta a Prato per motivi personali e aveva preso alloggio nel residence.

Le autorità continuano a lavorare senza sosta, sperando di trovare indizi che possano condurre al ritrovamento di Maria. La comunità locale è in allerta e si unisce alle forze dell’ordine nel monitorare la situazione, offrendo supporto e solidarietà alla famiglia della scomparsa.