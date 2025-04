Un addio prematuro

Il 9 aprile, il mondo della televisione italiana ha subito un duro colpo con la notizia della scomparsa di Valentina Tomada, attrice di grande talento e carisma, nota per i suoi ruoli in diverse serie televisive. La sua interpretazione di Palma Rizzo in Il Paradiso Delle Signore ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei telespettatori. Valentina, che aveva solo 55 anni, ha combattuto con coraggio contro una malattia che purtroppo l’ha portata via troppo presto.

Un tributo affettuoso

Durante la puntata di oggi di La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, è stato dedicato un momento speciale alla memoria dell’attrice. Christian Roberto, che nella serie interpreta il figlio Francesco, ha condiviso il suo ricordo di Valentina, descrivendola come una persona sempre sorridente e affettuosa. Le sue parole hanno toccato il cuore di tutti, evidenziando il legame speciale che si era creato tra i due durante le riprese. “Dal primo giorno del provino, mi è sembrato di avere una madre al mio fianco”, ha dichiarato Roberto, sottolineando la dolcezza e la professionalità di Tomada.

Un’eredità artistica

Valentina Tomada non era solo un’attrice, ma anche una regista e una fondatrice del Fabriano Film Festival. La sua carriera è stata costellata di successi, con ruoli in serie come Centovetrine, Don Matteo, Un Passo Dal Cielo, Provaci Ancora Prof, Vivere e Incantesimo. Ha anche scritto e diretto quattro cortometraggi, ricevendo riconoscimenti per il suo lavoro. La sua passione per l’arte e il suo impegno nel settore cinematografico rimarranno nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.