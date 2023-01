Rider picchiato dopo la consegna: "Ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale"

Un giovane rider di 24 anni è stato picchiato violentemente a Rovereto dopo aver effettuato una consegna.

Dimesso dall’ospedale con un mese di prognosi.

Aveva appena portato a termine una consegna alla reception dell’ospedale di Rovereto e stava per riprendere il suo giro, quando un giovane lo ha aggredito. È quanto successo a Imran Talib, rider di 24 anni, che ha riportato un trauma cranico e contusioni a occhi, naso e bocca.

«Un uomo ha iniziato ad insultarmi […] era insieme a una donna e ha iniziato a dirmene di tutti i colori. Mi ha detto di tornarmene al mio Paese e altri insulti violentissimi. Io non ho reagito subito, ho solo detto di lasciarmi stare e di non insultarmi senza conoscermi. Il primo colpo mi ha fatto subito cadere dalla bicicletta, poi l’aggressore mi ha girato la testa verso di lui e ha continuato con altri colpi. […] Ricordo ancora quei due minuti di botte e il risveglio in ospedale nel pomeriggio».