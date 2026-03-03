Rientro da Abu Dhabi: duecento studenti accolti tra abbracci, emozione e ringraziamenti

Studenti bloccati negli Emirati tornano in Italia: all'arrivo scene di forte emozione tra riabbracci e sollievo. Il rientro solleva interrogativi sulla gestione dell'evacuazione e delle procedure consolari, mentre la vicenda invita a riflettere sugli sviluppi politici e di sicurezza nel Golfo e sulle conseguenze per cittadini e comunità straniere.

Il volo partito da Abu Dhabi con a bordo circa 200 studenti italiani è atterrato a Milano Malpensa, dove ad attenderli c’erano genitori, amici e delegazioni istituzionali. L’arrivo ha posto fine a giorni di apprensione per i partecipanti al programma internazionale organizzato dall’associazione WSC Italia, rimasti bloccati a Dubai in seguito all’escalation nella regione. Scene di sollievo si sono manifestate con abbracci, applausi e mazzi di fiori all’uscita dall’aeromobile; le operazioni di rientro si sono concluse con l’atterraggio a Malpensa.

Il rientro e le prime parole dei ragazzi

All’uscita dal gate gli studenti hanno espresso sollievo per il ritorno a casa. Uno di loro ha detto: «Adesso che sono qui e ho baciato mia mamma sto bene», sintetizzando il sentimento condiviso.

Alcuni hanno ricordato la difficoltà del periodo trascorso, dovuta soprattutto al non sapere quando sarebbero rientrati. In più occasioni i ragazzi hanno ringraziato lo Stato italiano, le autorità degli Emirati e l’organizzazione che li aveva seguiti.

Le testimonianze hanno sottolineato una collaborazione multilaterale che ha reso possibile il trasferimento. Le operazioni di accoglienza sono proseguite sotto il coordinamento delle autorità competenti.

Supporto organizzativo e comunicazione

Dopo le operazioni di accoglienza coordinate dalle autorità competenti, i genitori hanno riferito di aver mantenuto contatti continui con i figli, principalmente tramite chat e videochiamate via Wi‑Fi. È stato inoltre segnalato il supporto della Farnesina, dell’unità di crisi e del consolato nelle attività di assistenza alle famiglie. Alcune famiglie hanno spiegato che, nonostante la tensione iniziale successiva agli attacchi e agli allarmi ricevuti, gli studenti sono stati ospitati in strutture dotate di rifugi adeguati e hanno percepito le misure di sicurezza come efficaci. Sono in corso ulteriori verifiche e aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Contesto dei voli e misure delle compagnie

Le restrizioni sullo spazio aereo nella regione hanno influenzato la sospensione e la ripresa graduale dei collegamenti aerei. La compagnia nazionale ha annunciato che i voli da e per Dubai resteranno fermi fino al 6 marzo. I collegamenti verso Tel Aviv sono sospesi fino all’8 marzo, con un riferimento operativo al volo AZ809 previsto il 9 marzo.

Queste limitazioni hanno complicato le operazioni di rientro per i passeggeri diretti in Italia e hanno generato difficoltà logistiche per le autorità. Sono in corso ulteriori verifiche e aggiornamenti da parte delle autorità competenti, che comunicheranno sviluppi operativi non appena disponibili.

Effetti sui turisti e sulle crociere

Contestualmente, anche diversi turisti, tra cui passeggeri di navi da crociera, sono rimasti temporaneamente nei porti emiratini. Le compagnie di navigazione dichiarano di lavorare ininterrottamente per individuare soluzioni sicure e garantire un ritorno ordinato. Segnalano tuttavia tempi d’attesa inevitabili a causa delle restrizioni aeree e delle procedure di rimpatrio coordinate con le autorità locali. Le autorità competenti e gli operatori marittimi aggiornano la situazione operativa non appena disponibili nuovi elementi.

Reazioni e protesta a livello nazionale

Il clima internazionale ha innescato manifestazioni in diverse città italiane, con presidi sia a favore di interventi militari sia per la via diplomatica. A Torino, centinaia di persone hanno preso parte a un presidio contrario all’intervento militare; a Roma si è svolta una manifestazione per un “Iran libero”, organizzata da organizzazioni associative e formazioni politiche eterogenee. Le piazze hanno raccolto voci contrapposte, incluse quelle di cittadini iraniani residenti in Italia, che hanno espresso opinioni divergenti rispetto alle iniziative. Le autorità continuano a monitorare la situazione e gli organi di pubblica sicurezza mantengono misure di ordine pubblico in vista di possibili nuove convocazioni.

Tensioni e confronto pubblico

I sit‑in hanno registrato momenti di tensione, anche in presenza di cittadini iraniani contrari alle manifestazioni. Da Milano a Roma si sono verificati scontri verbali e discussioni sulla legittimità e sull’efficacia di ipotesi di intervento esterno. Partecipanti e osservatori hanno invocato la diplomazia, il diritto internazionale e la protezione delle popolazioni civili come riferimenti imprescindibili. Le forze dell’ordine hanno mantenuto presidi per evitare escalation e garantire l’ordine pubblico.

Bilancio umano e istituzionale

Al terminal di Malpensa i familiari hanno espresso riconoscenza per il coordinamento tra il governo degli Emirati, le autorità italiane e le strutture di assistenza per il rimpatrio. È stato ricordato l’impegno dell’unità di crisi e della Farnesina nelle fasi operative. Tra le priorità indicate figurano la comunicazione costante con le famiglie e la capacità organizzativa necessaria per ricollocare circa 200 studenti. L’operazione si è svolta sotto pressione ma è stata descritta come riuscita dai presenti.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e a valutare eventuali sviluppi nelle prossime ore, mentre restano attive le procedure di assistenza per i cittadini coinvolti.

Il rientro del gruppo segna la chiusura di una delle pagine più visibili dell’impatto civile dell’escalation nella regione. Rimane invece aperto il capitolo politico e quello delle relazioni internazionali, con conseguenze che potrebbero tradursi in sviluppi diplomatici. Per le famiglie e i giovani coinvolti il ritorno a casa ha riportato una dimensione di normalità dopo giorni di incertezza. Le procedure di assistenza per i cittadini interessati restano operative e le autorità mantengono il monitoraggio per valutare eventuali ulteriori sviluppi.