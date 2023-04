Quella disposizione non le è piaciuta affatto ed una sorella rifiuta di tagliarsi i capelli per la pretesa della sposa: la donna si è ribellata all’ordine per cui le damigelle li dovevano portare più corti. I matrimoni sono faccende dove spesso emergono cerimoniali particolari e questo non ha fatto eccezione. Ed è risaputo che dalla scelta di abiti e i colori da abbinare al coordinamento degli addobbi le spose sono creature esigenti, a volte troppo.

Rifiuta di tagliarsi i capelli per una pretesa

I media spiegano che una di esse avrebbe preteso che le sue damigelle d’onore “avessero i capelli più corti della sposa di almeno 15 centimetri“. Tuttavia la sorella maggiore della sposa, damigella anch’essa, si è rivolta alla comunità Bridezillas di Reddit ed ha spiegato cosa stava succedendo. Per lei la richiesta della sorella di 23 anni è stata strana e “mirata”. Perché? Perché lei era una delle due damigelle ad avere capelli più lunghi di almeno 60 centimetri rispetto a quelli della sposa. E la donna considera la sua capigliatura “molto importante” per la sua identità.

La proposta “salomonica” e il rifiuto

Perciò ha detto no al taglio e si è offerta di portare i capelli raccolti per il matrimonio piuttosto che tagliarne 30 centimetri. E la sposa? Ha rifiutato a sua volta la soluzione salomonica spiegando che quei capelli “avrebbero distratto le persone da lei”. Morale ed esito? Il matrimonio si è celebrato, ma senza una damigella.