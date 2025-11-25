Riflessioni di Filippo Magnini sulla sua storia con Federica Pellegrini

La storia d’amore tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini è stata una delle più seguite nel panorama sportivo italiano, ma l’ex nuotatore ha recentemente espresso il suo disappunto riguardo a quella relazione. Ospite del programma Belve, Magnini ha rivelato che i ricordi di quei sei anni trascorsi insieme, dal 2011 al 2017, non sono affatto positivi.

Il nuotatore ha dichiarato che, con il passare del tempo, il rispetto all’interno della loro relazione è venuto meno. Secondo lui, Federica non si è dimostrata la persona che lui aveva idealizzato. Queste affermazioni hanno sollevato un certo scalpore, in quanto sembravano contraddire l’immagine di una coppia affiatata, che aveva catturato l’attenzione del pubblico.

Un amore che ha lasciato il segno

Durante l’intervista, Filippo ha affermato: “Se oggi mi chiedessero se è stato un amore importante, direi di no”. Ha sottolineato che, a parte i primi mesi, il loro rapporto non è stato felice e che il rispetto reciproco era carente. Magnini ha specificato che la mancanza di rispetto è venuta principalmente da parte di Federica, lasciandolo con un sentimento di amarezza.

La reazione di Federica Pellegrini

Le parole di Magnini non sono passate inosservate. Federica ha risposto pubblicamente tramite i social media, pubblicando su Instagram una storia che esprimerebbe incredulità e divertimento nei confronti delle affermazioni dell’ex compagno. Ha aggiunto che, conoscendo la verità dei fatti, la sua reazione è di ilarità. In un’intervista a La Stampa, ha confermato che non ha intenzione di approfondire l’argomento, ritenendolo chiuso.

Il percorso di vita dopo la rottura

Filippo e Federica, dopo la loro separazione, hanno intrapreso strade diverse. Magnini ha ritrovato la felicità accanto a Giorgia Palmas, con cui ha avuto una figlia, Mia, nel 2025, e si è sposato nel 2025. D’altro canto, Federica ha trovato l’amore con Matteo Giunta, il suo allenatore, e ha dato alla luce Matilde nel 2025.

La loro storia, pur essendo giunta a termine, ha avuto un impatto significativo sulle rispettive vite. Magnini ha riconosciuto di avere sofferto molto dopo la rottura, ma ha anche affermato di aver superato quel periodo buio grazie all’amore per Giorgia. La sua esperienza di vita si è rivelata complessa, ma ora si sente sereno e soddisfatto.

I segreti di un amore travagliato

Ripensando alla sua relazione con Federica, Magnini ha menzionato le difficoltà che hanno caratterizzato il loro legame. “Ci siamo massacrati”, ha affermato, descrivendo le tensioni e i conflitti che si sono accumulati nel tempo. Questo amore, pur avendo momenti intensi, ha portato con sé anche una serie di problemi che, alla fine, hanno influito negativamente su entrambi.

Al contrario, Pellegrini ha riconosciuto che la relazione è stata complessa e ha ammesso di aver subito dei tradimenti da parte di Magnini. Tuttavia, ha anche dichiarato di aver perdonato, almeno fino a quando l’amore era ancora forte. La sua nuova vita con Matteo Giunta sembra averla riportata a uno stato di serenità e stabilità.

In conclusione, la storia tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini rappresenta un capitolo significativo nella vita di entrambi, ma oggi entrambi sembrano aver voltato pagina. Con nuove relazioni e la gioia della genitorialità, hanno trovato un nuovo equilibrio nelle loro vite.