Riforma della sentenza sul crollo di via Campo di Fossa: giustizia per le vit...

Il contesto della tragedia

Il , un devastante terremoto colpì L’Aquila, causando la morte di 309 persone e lasciando una città in ginocchio. Tra le vittime, 24 persone persero la vita nel crollo di un edificio in via Campo di Fossa. La recente sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila ha riformato la decisione di primo grado, che aveva attribuito un concorso di colpa del 30% alle vittime, suscitando indignazione e proteste tra i familiari e l’opinione pubblica.

La sentenza di primo grado e le sue conseguenze

La sentenza iniziale, emessa dal tribunale civile aquilano, aveva ridotto il risarcimento per i familiari delle vittime, sostenendo che la condotta delle persone che, dopo le prime scosse, avevano deciso di rientrare in casa fosse in parte responsabile della tragedia. Questa decisione aveva scatenato un’ondata di proteste, culminando in manifestazioni pubbliche a sostegno delle famiglie colpite. Molti avevano ritenuto inaccettabile che le vittime fossero considerate in parte responsabili per un evento così catastrofico, soprattutto in un contesto di sciame sismico che aveva preceduto il terremoto.

La riforma della Corte d’Appello

La Corte d’Appello, con una pronuncia che ha fatto discutere, ha escluso qualsiasi concorso di colpa, riconoscendo la totale responsabilità dell’evento sismico. I giudici hanno sottolineato che la città era già in allerta a causa delle scosse precedenti e che le decisioni delle persone non potevano essere considerate imprudenti. Inoltre, è stato quantificato un risarcimento di circa 2,5 milioni di euro a favore dei familiari delle vittime, un passo significativo verso la giustizia. Simona Giannangeli, legale e consigliera comunale, ha commentato positivamente la sentenza, evidenziando come questa restituisca dignità e giustizia a chi ha perso i propri cari in una tragedia inaccettabile.

Le reazioni e il significato della sentenza

La riforma della sentenza ha suscitato reazioni di sollievo tra i familiari delle vittime e tra coloro che hanno vissuto la tragedia. La decisione della Corte d’Appello rappresenta un riconoscimento della sofferenza e del dolore di chi ha perso la vita in circostanze così drammatiche. La sentenza non solo annulla un precedente giudizio controverso, ma stabilisce anche un importante precedente legale, escludendo la possibilità di futuri concorsi di colpa in situazioni simili. Questo potrebbe avere ripercussioni significative per le future sentenze legate a disastri naturali, dove la responsabilità non può essere attribuita alle vittime.