Rigeneratevi con una vacanza in Alta Pusteria

Se siete alla ricerca di una bellissima destinazione per le vostre prossime vacanze autunnali o invernali, allora possiamo suggerirvi una meta davvero unica e particolare: la Val Fiscalina, un piccolo gioiello dell’Alta Pusteria. È una valle secondaria della Val Pusteria e, pur non essendo molto estesa, dato che ha una lunghezza di poco inferiore ai 5 km, gode di una grandissima considerazione. Ha il suo inizio a Moso (Moos) e prosegue in direzione sud fino a giungere all’ormai iconico Rifugio Fondovalle, dal quale partono bellissime escursioni.

Se stai seriamente prendendo in considerazione il nostro suggerimento, allora vogliamo consigliarti anche dove soggiornare: presso questo splendido hotel a Sesto Pusteria, per la precisione a Moso, rinomato villaggio turistico: stiamo parlando del Bad Moos, struttura ricettiva a 4 stelle.

Perché soggiornare presso l‘hotel Bad Moos?

A parte la splendida ubicazione, l’hotel Bad Moos è davvero la struttura ideale per una vacanza rigenerante: si tratta di un resort rivestito di legno che offre ai suoi ospiti servizi di altissimo livello, a partire dalla SPA Termesana, centro benessere che vanta un’estensione di circa 2.500 metri quadrati. Al suo interno troverete suite SPA, piscine interne ed esterne (non manca una piscina dedicata ai bambini), Whirlpool a 35 °C, cabine per trattamenti benessere e fisioterapia, saune di diverso tipo, bagno turco, percorso Kneipp, aree relax, solarium, palestra e area fitness, personal trainer ecc. Eccezionale è anche l’offerta gastronomica con piatti della cucina altoatesina, mediterranea e internazionale.

Per la cronaca, il Bad Moos è una struttura ideale anche per ospitare convegni, seminari, congressi e corsi di formazione.

Alta Pusteria: un paradiso in autunno e inverno

Il periodo autunnale è ideale per una vacanza rigenerante e l’Alta Pusteria ha tantissimo da offrire, sia per quanto riguarda le varie attività, sia per quanto riguarda le cose da vedere. Il clima in questo periodo è particolarmente piacevole e inoltre ci troveremo ad ammirare lo stupendo spettacolo del foliage, la variazione cromatica delle foglie degli alberi che passano dal verde al giallo e alle varie gradazioni del colore rosso.

È ancora possibile, prima di entrare nella stagione invernale, praticare bellissime escursioni, che si tratti di percorsi impegnativi o di rilassanti camminate, magari partendo dal Rifugio Fondovalle. Del resto, ci troviamo nella zona delle Tre Cime di Lavaredo, uno dei simboli delle Dolomiti. Senza contare lo spettacolo della meridiana di roccia più grande al mondo: la Meridiana di Sesto, praticamente una meridiana naturale costituita da cinque cime: Cima Nove, Cima Dieci (detta anche Croda Rossa), Cima Undici, Cima Dodici e Cima Una.

Il periodo autunnale è bellissimo anche per coloro che all’escursionismo a piedi preferiscono la mountain bike. Da queste parti, infatti, non mancano percorsi facili o impegnativi a seconda dei gusti e del grado di allenamento.

Se invece dell’autunno sceglierete la stagione invernale per soggiornare in Alta Pusteria, allora sappiate che a pochi passi dal Bad Moos ci sono gli impianti di risalita della Croda Rossa. Il collegamento con il Monte Elmo mette a disposizione degli amanti degli sport invernali ben 100 km di piste perfettamente preparate. Se questi non vi sembrano sufficienti, niente paura, perché lo Ski Pustertal Express, il collegamento ferroviario implementato di recente, mette in comunicazione l’area sciistica delle Dolomiti di Sesto con quella del Plan de Corones.

Insomma, che scegliate di venire in autunno oppure in inverno, sicuramente non avrete il tempo di annoiarvi.