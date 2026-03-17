Rigore, espulsione e polemiche: il ritorno tra Manchester City e Real Madrid all'Etihad

Il 17 marzo 2026, allo Stadio Etihad di Manchester, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid è stato segnato da un episodio che ha monopolizzato l’attenzione: un intervento in area firmato da Bernardo Silva che ha portato all’assegnazione di un rigore, alla sua espulsione e a vivaci contestazioni in panchina. La partita, già condizionata dall’andata al Bernabéu conclusasi 3-0 per i Blancos grazie alla tripletta di Valverde, ha visto la squadra di Guardiola cercare disperatamente la rimonta sotto l’occhio attento della terna arbitrale guidata da Clément Turpin e del VAR Jerome Brisard.

Il gesto che ha cambiato il primo tempo

Al 20′ di gioco, un’azione avviata da Vinícius ha portato il brasiliano a concludere in area: la palla è stata deviata e si è verificato il contatto con il braccio di Bernardo Silva, appostato sul palo. L’arbitro in campo aveva inizialmente segnalato un presunto fuorigioco, ma la revisione del VAR ha annullato quell’indicazione, suggerendo a Turpin di controllare direttamente l’episodio sul monitor. Dopo la consultazione l’esito è stato l’assegnazione del rigore al Real Madrid e l’espulsione del centrocampista portoghese, decisione che ha scatenato le proteste dei padroni di casa e infiammato il confronto tattico tra le due panchine.

La trasformazione e l’impatto sul match

Dal dischetto Vinícius Júnior ha trasformato con freddezza, portando in vantaggio i Blancos e rendendo la rimonta del City ancora più difficile vista la superiorità numerica degli ospiti in termini di situazione disciplinare. L’episodio ha avuto conseguenze immediate sul piano emotivo e tattico: il City ha dovuto riequilibrare la propria aggressività offensiva mentre il Real, pur avanti, ha guadagnato fiducia nel gestire momenti di pressione. La decisione del VAR e il richiamo al monitor sono divenuti così elementi centrali del dibattito post-partita.

Le proteste di Guardiola e le situazioni non sanzionate

Pep Guardiola ha evidenziato in conferenza e durante la partita due episodi che a suo dire avrebbero meritato interventi arbitrali a favore del Manchester City. Nel primo, Erling Haaland ha sfiorato il gol su calcio d’angolo con una deviazione di tacco che sembra aver colpito il braccio di Fran García; nel secondo, un contatto in area fra Rayan Cherki e lo stesso difensore spagnolo è stato giudicato regolare dall’arbitro, senza richiamo del VAR. Le immagini hanno alimentato la narrazione di un City penalizzato dalla gestione di alcune fasi chiave e hanno riacceso la discussione sull’interpretazione delle regole riguardo al contatto con il braccio in area.

Il ruolo del VAR nella partita

La direzione video ha influito in maniera evidente: da un lato ha confermato e reso irrevocabile l’azione che ha portato al rigore, dall’altro non ha attivato revisione per altre due situazioni contestate dai Citizens. Questo duplice comportamento ha posto l’accento sul concetto di discrezionalità del VAR e sulla necessità di uniformare l’interpretazione nelle situazioni di mano e contatto in area, tema che resta centrale nel dibattito sulle «regole del gioco» al livello più alto del calcio europeo.

Contesto, diretta tv e ricadute

Oltre al campo, il match è stato seguito in tv e streaming: la partita è stata trasmessa da Sky Sport Calcio e in streaming su SkyGo e Now Tv, con la telecronaca affidata a Zancan e Marchegiani. Dal punto di vista statistico e storico, il Real Madrid partiva da una posizione di vantaggio dopo l’1-3 del Bernabéu, mentre il Manchester City cercava l’impresa in casa. I bookmaker avevano indicato i Citizens come favoriti per il ritorno, nonostante il netto passivo subito all’andata, rendendo ancora più rilevante ogni decisione arbitrale in chiave qualificazione.

Prospettive e discussione pubblica

Al termine dei novanta minuti la vicenda del braccio di Bernardo Silva e del successivo rigore continuerà a essere analizzata da allenatori, commentatori e tifosi: la gestione del VAR, il comportamento dell’arbitro Turpin e le scelte tecniche di Guardiola sono i nodi principali attorno a cui ruoterà il dibattito. In un contesto come la Champions League, dove ogni dettaglio può decidere un eliminatorio, episodi simili diventano spartiacque e spunti per rivedere protocolli e formazione degli operatori arbitrali.