Un camion esce fuori strada e perde il rimorchio che si ribalta. I vigili del fuoco si ritrovati davanti ad una montagna di succhi di frutta.

Un camion ha perso il suo rimorchio dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo. La particolarità di questo incidente è che sulla strada, il rimorchio, ha perso moltissimi succhi di frutta.

Rimorchio si ribalta a Roma e rovescia sull’asfalto centinaia di confezioni di succo di frutta

La vicenda è avvenuta a Riano, un comune situato a Nord della città di Roma Capitale. Per cause ancora da accertare, un dei due rimorchi che erano trainati dal camion si è ribalatato e tutta la merce traspostata è caduta al suolo. Si trattava di una grossa partita di succhi di frutta da distribuire ai commercianti o ai supermercati.

L’intervento dei vigili del fuoco e il bilancio dell’incidente

Come si apprende da Today, il sinistro è avvenuto in via Dante Alighieri all’incrocio con via Giovanni XXIII.

Fortunatamente non ci sono altre vetture coinvolte e quindi nessuna vittima né ferito. Anche il conducente del camion sta bene e non è stato necessario nessun ricovero in ospedale o medicazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che oltre a spostare il camion rimorchio ribaltato hanno dovuto spostare tutti i succhi di frutta caduti sulla strada, per garantire la ripresa della circolazione in sicurezza.