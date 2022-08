Tir carico di mucche si ribalta in A4, animali sulla carreggiata

Questa mattina, 3 agosto, un tir carico di mucche si è ribaltato in A4 ed è scoppiato il caos, con gli animali sulla carreggiata.

Caos in A4. Un tir carico di mucche si è ribaltato questa mattina, mercoledì 3 agosto, sull’autostrada tra Brescia e Desenzano. Fortunatamente, il conducente del mezzo è rimasto illeso. Gli animali sono subito usciti dal mezzo pesante e hanno iniziato a muoversi liberamente in autostrada. Molti purtroppo sono morti in seguito allo schiacciamento. Secondo una prima stima, come riportato da Bresciaoggi, si tratterebbe di almeno 70 animali.

Le conseguenze sulla circolazione

Gli animali liberi di circolare sull’autostrada sono stati un pericolo per la circolazione che, anche a causa del mezzo ribaltato, ha subito delle forti ripercussioni. Intorno alle ore 12 la coda che si è formata in direzione Venezia era di circa quindici chilometri. Rischi anche per la direzione di marcia contraria, verso Milano, per la possibile presenza di animali, che potrebbero essere riusciti ad attraversare le barriere. La coda è stata alimentata dalla curiosità degli automobilisti.