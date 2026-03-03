Rimpatrio massiccio: come funziona il ponte aereo organizzato dalla Farnesina

La Farnesina ha messo in campo un ponte aereo con voli da Abu Dhabi e Mascate per rientrare in Italia oltre 500 connazionali, con misure di assistenza e trasferimenti via bus

La Farnesina ha avviato un piano coordinato per riportare in patria oltre 500 cittadini italiani bloccati nella regione del Golfo dopo l’attacco all’Iran. Il dispositivo mira a garantire il rimpatrio in sicurezza e a limitare i disagi per i connazionali coinvolti.

Le operazioni combinano voli charter e commerciali speciali, trasferimenti via terra e assistenza consolare. È previsto l’impiego di autobus per i collegamenti tra Emirati e Oman e un canale di comunicazione diretto con i registrati sui canali ufficiali della Farnesina.

Il programma dei voli e i trasferimenti

Per il 3 marzo sono previsti tre voli principali: un aereo partito da Abu Dhabi verso Milano Malpensa con circa 200 studenti di età compresa tra 16 e 17 anni. Due collegamenti da Mascate a Roma Fiumicino trasportano complessivamente circa 300 persone. In aggiunta, sono operativi voli Etihad da Abu Dhabi verso Milano e Roma per riproteggere i passeggeri rimasti a terra.

Modalità logistiche

È stato attivato un trasferimento via autobus tra gli Emirati e l’Oman per concentrare i passeggeri sui voli in partenza da Mascate. Le autorità consolari comunicano orari e punti di raccolta attraverso l’app Viaggiare Sicuri e il sito www.dovesiamonelmondo.it. Le istruzioni operative vengono inviate ai registrati sui canali ufficiali per coordinare imbarco e assistenza.

Casi particolari seguiti dalla Farnesina

Tra i rimpatri già effettuati figura un volo charter atterrato a Roma con 127 italiani. A bordo erano presenti anche familiari del ministro della Difesa, Guido Crosetto. La compagnia coinvolta in alcune rotte è Oman Air, che ha operato un Boeing 737 da Mascate.

Studenti e croceristi

Un gruppo significativo è costituito da circa 200 studenti della World Students’ Connection bloccati a Dubai e trasferiti ad Abu Dhabi, dove sono stati assistiti dal personale dell’Ambasciata e del Consolato Generale. Restano inoltre monitorati i 563 passeggeri italiani imbarcati sulla nave da crociera Msc Euribia, ferma nel porto di Dubai e soggetta a cancellazioni delle partenze per motivi di sicurezza. Le autorità consolari proseguiranno il coordinamento con le compagnie e le agenzie per garantire assistenza e aggiornamenti continui.

Vincoli operativi e assistenza ai turisti

Le restrizioni sui collegamenti impediscono ad alcune compagnie europee di operare in specifiche aree della regione. Anche gli aerei militari possono transitare soltanto se adeguatamente schermati; in assenza di tali requisiti le autorità privilegiano l’impiego di compagnie locali dei Paesi del Golfo.

Le autorità consolari proseguono il coordinamento con compagnie e agenzie per garantire assistenza e aggiornamenti continui. Dal punto di vista del cittadino, l’obiettivo prioritario rimane la sicurezza dei rientri e la regolarità delle procedure di trasporto.

Turistici dalle Maldive e numeri della comunità italiana

Il ministero degli Esteri sta predisponendo voli charter per assistere migliaia di turisti italiani diretti via Dubai. I voli sono pensati per facilitare i trasferimenti da destinazioni con limitata disponibilità di collegamenti commerciali.

Nella regione si stima la presenza complessiva di circa 70.000 italiani, di cui quasi l’80% con presenze stabili. Circa 30.000 sono concentrati tra Dubai e Abu Dhabi, secondo i dati consolari disponibili. I dati real-world evidenziano una particolare concentrazione demografica che orienta priorità operative e risorse consolari.

Le autorità consolari monitorano la situazione e valuteranno ulteriori interventi in base all’evoluzione dei collegamenti e alle esigenze della comunità.

Coordinamento politico e raccomandazioni ufficiali

Le istituzioni italiane hanno confermato che il rimpatrio resta una priorità nazionale. Il governo e i ministeri competenti hanno intensificato i contatti con le autorità locali per coordinare le operazioni. Nelle riunioni a Palazzo Chigi i vertici istituzionali hanno ribadito il massimo impegno per la sicurezza dei cittadini e per la regolarità delle procedure.

Sul piano operativo è stata rafforzata la task force consolare, impegnata nel monitoraggio dei flussi e nella gestione logistica. Le autorità consolari mantengono un canale diretto con le prefetture e con gli enti di trasporto per prevenire criticità come il sovraffollamento o il bagarinaggio. Gli interventi saranno adattati in base all’evoluzione dei collegamenti e alle necessità della comunità, con ulteriori misure operative rese note dalle autorità competenti.

La Farnesina rinnova l’esortazione a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e a registrarsi sull’app Viaggiare Sicuri o sul sito dovesiamonelmondo.it per ricevere aggiornamenti puntuali. In situazioni logistiche complesse come quella in corso, rispettare le istruzioni e i posti prenotati sui mezzi di trasferimento è fondamentale per garantire un rimpatrio ordinato e sicuro. Le autorità consolari precisano che le indicazioni operative possono essere adeguate in base all’evoluzione dei collegamenti; i prossimi aggiornamenti saranno diffusi tramite i canali ufficiali.