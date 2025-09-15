Il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage del suo condominio a Rimini nel 2023, è stato ufficialmente rinviato. L’unico imputato, Louis Dassilva, è accusato di omicidio volontario con aggravanti, tra cui premeditazione e crudeltà.

Omicidio Pierina Paganelli: udienza preliminare e questioni procedurali

L’udienza si è svolta nell’aula Falcone Borsellino del tribunale di Rimini, con l’imputato presente e accompagnato dagli agenti della penitenziaria.

In apertura, la Corte ha affrontato la questione delle riprese televisive, accogliendo la richiesta del pubblico ministero e delle parti civili di escludere le telecamere per non compromettere la genuinità delle testimonianze. Sono stati autorizzati soltanto scatti fotografici con il consenso delle persone ritratte. Erano presenti i figli, i nipoti e le sorelle della vittima come parti civili, mentre la nuora Manuela Bianchi era assente.

La difesa ha contestato anche le aggravanti di premeditazione e crudeltà e ha chiesto l’integrazione di alcune intercettazioni ritenute rilevanti. Secondo il pubblico ministero, Dassilva, sapendo che la donna sarebbe uscita per una riunione dei testimoni di Geova, l’avrebbe attesa e, nel seminterrato privo di illuminazione, le avrebbe inferto 29 coltellate, due delle quali mortali.

Processo per l’omicidio di Pierina Paganelli rinviato: la data ufficiale

Il processo a carico di Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, è stato rinviato al 20 ottobre presso la Corte d’Assise di Rimini. In quell’udienza la Corte dovrà sciogliere la riserva sulle quattro eccezioni sollevate dalla difesa, tra cui la principale riguarda la presunta nullità dell’interrogatorio in incidente probatorio della nuora della vittima, Manuela Bianchi. Qualora la richiesta venisse accolta, la donna potrebbe essere convocata a testimoniare in aula.

La data sarà anche l’occasione per fissare le successive udienze del processo, che ruota attorno al delitto avvenuto la sera del 3 ottobre 2023, quando la donna, 78 anni, fu uccisa con 29 coltellate nel garage del suo condominio.