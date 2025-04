Situazione attuale delle utenze elettriche

Negli ultimi giorni, la Valle d’Aosta ha affrontato un’ondata di maltempo che ha causato significativi disagi alla rete elettrica. Attualmente, sono 2.446 le utenze ancora senza corrente, corrispondenti all’1,88% del totale. Questo dato è stato fornito da Giorgio Pession, presidente e amministratore delegato di Deval, la società responsabile della distribuzione dell’energia nella regione.

La situazione, sebbene critica, mostra segni di miglioramento rispetto ai picchi di circa 25 mila contatori scollegati registrati giovedì scorso, quando le condizioni meteorologiche erano al loro apice.

Le zone più colpite

Tra le aree maggiormente interessate dai disagi, spiccano alcune frazioni di Cogne. La comunità locale ha lavorato incessantemente per ripristinare l’energia elettrica. Dopo la riattivazione della linea a Gimillan, l’amministrazione comunale ha annunciato che oggi si prevede il ripristino della corrente nella frazione di Lillaz. Questi interventi sono fondamentali per garantire il ritorno alla normalità per i residenti, che hanno dovuto affrontare non solo l’assenza di energia elettrica, ma anche le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche avverse.

Il lavoro di Deval per il ripristino

Deval sta attuando un piano di intervento per ripristinare la fornitura di energia elettrica nel minor tempo possibile. I tecnici sono al lavoro per risolvere le problematiche legate ai danni infrastrutturali causati dalle forti precipitazioni. La società ha comunicato che, nonostante le difficoltà, sta facendo progressi significativi e che il numero delle utenze senza corrente è in costante diminuzione. La collaborazione tra le autorità locali e Deval è cruciale per affrontare questa emergenza e garantire che tutti i cittadini possano tornare a usufruire dei servizi essenziali.