Uomini e Donne potrebbe avere un inatteso colpo di scena se questa clamorosa notizia dovesse avere un seguito, la protagonista del programma Gemma Galgani sarebbe in procinto di lasciare lo show televisivo che la vede da oltre 10 anni protagonista. Scopriamo quale sarebbe il motivo che la vede vacillare.

Gemma ed il ruolo cardine a U&D

Gemma è tra le protagoniste del programma di Maria De Filippi difatti è sempre (o quasi) presente nelle puntate dello show in particolare ha un ruolo focale nel trono Over dove è la regina nonostante i litigi con la rivale Tina Cipollari.

I litigi con Tina, capaci di dare quel pizzico di brio in più al programma che dopo oltre 10 anni vede le dinamiche essere molto ripetitive, chissà che un cambiamento non possa giovare alla produzione per fornire rinnovamento ad un prodotto che è un format davvero vincente.

Giorgio Manetti e la chiamata: “riproviamoci”

Sono passati oltre 10 anni da quel 4 settembre 2015 quando Giorgio Manetti e l’allora compagna Gemma Galgani interruppero la loro relazione.

Da quel momento da parte sua silenzio assoluto, con anche la decisione di non partecipare al GF VIP del 2020, silenzio rotto in questo ultimo periodo.

Come infatti riportato da Fanpage.it avrebbe rivolto un appello a Gemma, invitandola a lasciare la televisione e a riprovare a rimettere in carreggiata il loro rapporto.

Secondo l’uomo infatti è cambiata rispetto al passato, troppo focalizzata sul mondo televisivo, il suo appello è a fare una marcia indietro, con la consapevolezza di trovarlo ad aspettarla.