Rischia sequestro per carburante non pagato, nave da crociera inverte rotta e va alle Bahamas

Il comandante della nave da crociera inverte la rotta e va alle Bahamas: rischiava il sequestro per carburante non pagato

Il comandante della nave da crociera inverte la rotta e va alle Bahamas: rischiava il sequestro per carburante non pagato.

Comandante di una nave da crociera inverte rotta e va alle Bahamas: l’accaduto

La nave da crociera Crystal Symphony invece di attraccare com’era originariamente previsto a Miami, ha improvvisamente invertito la rotta portando tutti i suoi passeggeri alle Bahamas.

Il comandante della nave ha in questo modo provato ad evitare il sequestro dell’imbarcazione per un contenzioso legale con le autorità statunitensi. La compagnia di navigazione è infatti accusata di avere milioni di dollari di debiti per non aver pagato del carburante.

Comandante di una nave da crociera inverte rotta e va alle Bahamas: la reazione

La decisione del comandante ha lasciato di stucco tutti e 300 i passeggeri che erano pronti ad una crociera ai Caraibi: “Molti di noi avevano già prenotato voli, noleggio auto ecc quando siamo stati informati dal capitano che la nave non stava più navigando per Miami e stava invece dirottando verso Bimini.”

Comandante di una nave da crociera inverte rotta e va alle Bahamas: l’equipaggio

I passeggeri non sono stati i soli ad avere grandi problemi logistici derivati dal cambio improvviso di rotta. Gli stessi membri dell’equipaggio non sanno cosa fare in quanto tutte le crociere della Crystal Cruises sono state sospese almeno fino ad aprile.