Milionario sfreccia in autostrada a 417 km/h con la sua Bugatti: pubblica video sui social

Il ministro dei Trasporti tedesco vuole dare una lezione al milionario che ha deciso di testare la sua Bugatti in autostrada

Un milionario pagherà caro un test drive della sua Bugatti Chiron sull’autostrada tedesca. Il ricco ceco è accusato dalla polizia tedesca di corse illegali.

Milionario sfreccia con la sua Bugatti in autostrada

Voleva testare la velocità massima della sua Bugatti Chiron, ma non è andata come voleva.

Soddisfatto di aver toccato i 417km/h, il milionario ceco ha deciso di pubblicare il video testimonianza sul suo canale youtube e sui Social Network, sia a fini dimostrativi che per vanto. Il tutto sarebbe potuto passare inosservato, in quanto sull’autostrada tedesca che stava percorrendo non vi era limite di velocità.

La Bugatti del milionario ceco ha raggiunto 417km/h

Si tratta di Radim Passer, milionario ceco, che con un’altra persona a bordo, ha percorso l’autostrada A2 che collega la regione della Ruhr a Berlino.

In un primo momento non ha superato i 200km/h, successivamente, in un tratto di strada quasi completamente libera ha raggiunto per mezzo secondo la velocità desiderata: 417km/h.

La bravata in Bugatti del milionario non è passata inosservarta

Il gesto di Passer sarà punito, in quanto, come ha detto il ministro dei Trasporti della Germania, non si può mettere in questo modo l’incolumità delle persone a rischio. La polizia di Magdeburgo ha iniziato ad indagare aprendo un fascicolo nei confronti del milionario.

Qualsiasi sanzione applicabile a Passer sarà sicuramente irrisoria rispetto al suo patrimonio, che, stando alle stime di Forbes, ammonta a 305 milioni di dollari. Al di là dei soldi, il discorso è invece diverso per la responsabilità penale del gesto.