Tre forti scosse di terremoto ad Haiti con almeno due morti accertati: secondo lo Us Geological Survey sono state di 5.3, 4.4 e 5.1 gradi di magnitudo

Nei giorni che precedono l’anniversario del grande sisma di 12 anni fa ad Haiti è stata registrata una serie di scosse di terremoto che hanno fatto almeno due morti accertati. Nell’isola “in condominio” con la Repubblica Dominicana ci sarebbero anche decine di feriti ed oltre 200 abitazioni danneggiate.

Terremoto ad Haiti, due morti e decine di feriti, le scosse registrate dallo UD Geological Survey

Tutto questo dopo tre ben distinti eventi sismici nel sud-ovest del paese che lo US Geological Survey, organismo che in America monitora i terremoti, sarebbero stati di magnitudo 5.3, poi 4.4 e infine 5.1. L’aera interessata dalle scosse è quelle che gravita intorno alla città costiera di Les Cayes.

L’epicentro del terremoto ad Haiti che ha fatto due morti: a 200 chilometri da Port au Prince

La città dista circa 200 chilometri dalla capitale Port au Prince. Il sisma in tre step ha fatto danni soprattutto nelle zone suburbane ai margini della città, quelle con strutture più fatiscenti come accaduto anche nel 2021. Squadre di vigili del fuoco, polizia ed operatori di soccorso si sono immediatamente messe al lavoro per aiutare i feriti nei crolli ed in alcuni incidenti innescati dal fuggi fuggi generale.

Come sono morti i due uomini vittime accertate del terremoto ad Haiti: nel crollo di un muro e sotto una frana

Purtroppo fra essi sono state trovare due persone morte. Secondo AFP si tratterebbe di un uomo coinvolto nel crollo di un muro ad Anse-a-Veau, piccola città costiera a 130 chilometri da Port-au-Prince, e di un secondo uomo è morto in una frana a Fond-des-Negres, 20 km più a sud. Il sisma di cui fra poco cadrà la triste ricorrenza, quello del 2010, fece più di 250mila vittime.