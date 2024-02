Alimenti e tumori

Seguire una buona alimentazione è senz’altro fondamentale ai fini di una corretta salute. L’IARC, nonché l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, organismo dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha fatto scattare l’allarme su un alimento che è amatissimo in uno studio pubblicato su Lancet Oncology. Scopriamone di più sul cibo che aumenta il rischio di tumori.

Cosa ha detto l’IARC

L’IARC ha fatto sapere che le carni processate sono cancerogene. Cosa si intende per carni processate? Ad esempio: la salsiccia, gli wurstel o gli altrettanto amatissimi salumi insaccati. Le carni processate si aggiungono quindi in maniera ufficiale nel gruppo uno.

Come mai sono cancerogene?

Questa tipologia di carne risulta essere così pericolosa per l’essere umano in quanto l’intero processo per la lavorazione delle stesse fa aumentare anche il tempo di conservazioni e altera pure il gusto stesso dell’alimento. Basti pensare al fatto che le carni processate seguono lavorazioni quali la stagionatura, l’aggiunta dei conservanti o l’affumicatura.

Ma diciamocela: tutti sapevamo già che questa tipologia di cibo non è propriamente salutare, seppur gustosissima. Adesso che l’IARC ha reso questa notizia ufficiale, sicuramente sarebbe ancora più opportuno destare attenzione all’alimentazione che si sceglie di fare, ai fini di poter godere di una buona salute personale.