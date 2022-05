Il cadavere ritrovato in Trentino il 2 maggio avrebbe un nome, risolto il giallo di Molina di Fiemme: il corpo sarebbe di Andrea Ghirardi

Manca ancora l’ufficialità ma sarebbe stato risolto il giallo di Molina di Fiemme: il corpo sarebbe di Andrea Ghirardi, un 44enne originario di Villadose. I media spiegano che l’identificazione del corpo ritrovato lo scorso 2 maggio è stata resa possibile grazie ai tatuaggi che Andrea aveva sul corpo, parte dei quali si era fatto come effettivo della Legione Straniera.

Erano stati i carabinieri della territoriale a diffondere i tatuaggi sul corpo di quell’uomo ormai irriconoscibile ed un amico aveva riconosciuto i tatuaggi dell’uomo trovato in Trentino e si è messo in contatto con i militari.

Risolto il giallo di Molina di Fiemme

In queste ore, spiega l’Ansa, gli investigatori hanno già raggiunto i familiari per la comparazione del Dna. Andrea infatti aveva con un passato avventuroso nel II Rep della Legione straniera francese e secondo quanto trapela il 44enne era solito allontanarsi da solo per lunghi periodi, senza dare notizie.

Ecco perché i familiari non avevano dato immediatamente l’allerta. A trovare il cadavere un escursionista a spasso con il proprio cane in una zona impervia e poco frequentata.

Un legionario abituato a stare solo

Andrea aveva pochi oggetti accanto a sé e pare si fosse costruito un riparo di fortuna: i militari avevano trovato un taccuino, su cui compare la scritta “inizio digiuno”, poi un rudimentale calendario scritto a mano a partire dallo scorso 30 luglio.

L’ultima data riportata era il 4 ottobre 2021 e in fondo a quelle pagine spiegazzate c’era la scritta “crematemi”. LPN Andrea.