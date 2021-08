Rissa a Marotta, aggrediti anche i carabinieri: un ferito è in gravi condizioni

Una violenta rissa è avvenuta a Marotta, paese della provincia di Pesaro. Anche le forze dell’ordine, giunte sul posto, sono state aggredite.

Una grave rissa è accaduta a Marotta, paese in provincia di Pesaro, intorno alle ore 5 di sabato 7 agosto 2021. Un giovane è stato accoltellato durante lo scontro. Nella concitazione anche due carabinieri hanno riportato una prognosi di 15 e 20 giorni.

Rissa a Marotta, cosa è accaduto

I pestaggi sono avvenuti con giovani in evidente stato di ebbrezza, armati di coltelli e senza alcun tipo di controllo. Tutto questo sarebbe accaduto, come evidenziato da Il Resto del Carlino, davanti ad una discoteca travestita da ristorante. Migliaia di persone pronte a ballare, nonostante il divieto imposto dal governo. La vicenda è accaduta fuori da un locale della zona. Il ristorante è stato già multato tre volte per assembramenti: in due casi chiuso per cinque giorni a verbale.

Rissa a Marotta, intervento dei carabinieri

Per fermare la follia dei presenti è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, però, non è riuscita ad arginare le persone ubriache e violente. I due responsabili della sicurezza pubblica hanno rimediato ecchimosi al volto e vari tipi di contusioni lungo tutto il corpo. Fatto sta che anche una seconda pattuglia è giunta sul posto e sarebbe stata nuovamente aggredita da alcuni scalmanati. Il giovane accoltellato è stato portato immediatamente in ospedale per ricevere le cure del caso.

Tempestivo il personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza.

Rissa a Marotta, altri spiacevoli episodi

Una rissa è accaduta durante un matrimonio tra lo sposo e il testimone. Il fatto è accaduto a Specchia, in provincia di Lecce, dove i due uomini sono arrivati alle mani e uno è finito in ospedale. La scena è stata registrata con un telefonino. Il fatto è accaduto in via Garibaldi, nel piccolo borgo salentino. Il matrimonio si stava svolgendo normalmente, lo sposo all’improvviso ha perso la pazienza e si è molto arrabbiato a causa di un brindisi un po’ fuori luogo.

Il ricevimento è stato animato da una brutta rissa tra i due uomini.

Un ragazzo di 25 anni è stato selvaggiamente picchiato durante una rissa a Trastevere, quartiere che si trova a Roma. Dopo aver festeggiato il suo compleanno la banda si è scagliata sul giovane cameraman e sul suo amico. Il giovane aveva festeggiato in un locale del rione, in compagnia della fidanzata, della sorella e di qualche amico.