Rissa al matrimonio tra lo sposo e il testimone. Il fatto è accaduto a Specchia, dove i due uomini sono arrivati alle mani e uno è finito in ospedale. La scena è stata registrata con un telefonino. Per il momento non ci sono denunce.

Rissa al matrimonio: sposo e testimone arrivano alle mani

A Specchia è scoppiata una rissa ad un matrimonio, tra lo sposo e il testimone. Il fatto è accaduto in via Garibaldi, nel piccolo borgo salentino. Il matrimonio si stava svolgendo normalmente, quando lo sposo ha perso la pazienza e si è molto arrabbiato a causa di un brindisi un po’ fuori luogo. Il ricevimento è stato animato da una brutta rissa tra i due uomini.

Il luogo incantevole e la giornata importante non hanno fermato la furia dei due uomini, che sono immediatamente arrivati alle mani. La rissa è scoppiata a causa di un brindisi poco spiritoso, probabilmente perché avevano bevuto troppo, che ha fatto perdere completamente le staffe allo sposo. Dalle parole sono passati alle mani, con spintoni, calci e pugni.

Rissa al matrimonio: la scena è stata ripresa con un telefonino

Il ricevimento si stava svolgendo in uno spazio all’aperto in un locale di Specchia, con il giusto distanziamento degli ospiti e il numero di quattro invitati per tavolo, come previsto dalle regole attualmente in vigore.

Tutto sembrava tranquillo, fino al momento del brindisi. La regola del distanziamento è stata violata in pochi istanti, quando lo sposo e il testimone si sono picchiati davanti a tutti. La rissa è nata nel locale, ma è proseguita fuori, fino alla strada, dove qualcuno è riuscito a riprendere la scena con un telefonino. Nelle immagini, di pochi secondi, si sentono le urla delle persone, si vedono tirate di capelli e si notano anche i tentativi di dividere i due, che sono circondati dalle persone presenti al ricevimento.

Rissa al matrimonio: una persona in ospedale

La situazione è decisamente degenerata durante il ricevimento. Il video è stato condiviso sul web e la situazione in pochi attimi è diventata di dominio pubblico nel piccolo paese. Per questo sono intervenuti gli agenti del posto, che pensavano di raccogliere qualche denuncia che in realtà alla fine non è stata presentata. Quando sono arrivati era tornata la calma, anche se il testimone è finito in ospedale, a Tricase, per accertamenti.