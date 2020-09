Una sposa durante il giorno del suo matrimonio si è picchiata con le amiche ubriache. Invitati stramazzati al suolo per il troppo alcool.

Una sposa durante il suo matrimonio è stata coinvolta in una rissa con le sue amiche dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. La vicenda è accaduta a Swansea, in Galles. Intervenuta la polizia a sedare la rissa. A chiamare le forze dell’ordine i pochi “lucidi” rimasti tra gli invitati.

Rissa al matrimonio: sposa picchia le amiche

Una sposa durante il giorno più bello della sua vita, il matrimonio, si è trovata ad affrontare una rissa con le sue amiche. L’episodio è avvenuto a Sansea in Galles. La sposa ha picchiato un’amica, già ubriaca, che non è riuscita a difendersi.

Le altre invitate sono stramazzate al suolo, in un sonno profondo, troppo ubriache per poter intervenire e sedare la rissa. Qualcuno , ancora lucido, è riuscito a chiamare la polizia per cercare di ripristinare l’ordine. Durante la rissa è stato girato un video, pubblicato poi su Reddit che ha fatto il giro del web. Tanti i commenti: c’è chi ride, chi polemizza sul comportamento, chi definisce tutta la vicende “trash” e chi chiede “se il matrimonio è così, figuratevi come sarà il divorzio”.

Scene “pazze” da matrimonio

Non si conoscono i motivi che hanno spinto la sposa a picchiare le amiche. Gli agenti hanno dovuto attendere la mattina seguente per ascoltare qualche giustificazione. Sulla serata è arrivato anche qualche commento di chi era presente: “Niente di meglio di una rissa generale alla fine della giornata delle tue nozze”.