Un episodio di violenza in centro città

La notte del 27 aprile scorso, il centro di Vibo Valentia è stato teatro di una violenta rissa che ha coinvolto nove giovani, tra cui due minori. L’episodio, scaturito da motivi futili, ha generato panico tra i passanti, costringendo molti a fuggire dalla scena. I partecipanti si sono affrontati con calci e pugni, utilizzando anche sedie e bottiglie di vetro come armi improvvisate.

La Questura di Vibo Valentia ha reso noto che, sorprendentemente, nessuno ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine durante il tumulto.

Indagini e identificazione dei coinvolti

Le indagini condotte dalla Squadra mobile hanno portato all’identificazione di tutti i partecipanti grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella zona. Questo ha permesso di emettere denunce in stato di libertà nei confronti dei giovani coinvolti. Inoltre, il Questore Rodolfo Ruperti ha notificato avvisi orali a tutti i denunciati. Tre di loro hanno ricevuto anche un foglio di via, che impedisce loro di tornare nel comune di Vibo Valentia per un periodo di tre anni.

Misure di prevenzione e sicurezza pubblica

La Questura ha avviato accertamenti per valutare l’eventuale emissione di ulteriori misure di prevenzione, considerando la grave situazione di pericolo creata per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nonostante la rapidità delle indagini, è emerso che non c’è stata collaborazione da parte degli avventori del locale, dei passanti o dei titolari dei pubblici esercizi nelle vicinanze. Questo solleva interrogativi sulla responsabilità collettiva e sull’importanza di segnalare episodi di violenza alle autorità competenti.