La puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si è trasformata in un vero e proprio ring televisivo. A movimentare lo studio sono stati Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti, che sono stati al centro di un confronto che è rapidamente degenerato in un botta e risposta dai toni accesi.

Scanzi e Sallusti, insulti a È sempre Cartabianca

La goccia che ha fatta traboccare il vaso è stata una discussione sull’atteggiamento della premier Giorgia Meloni nei confronti di Ursula von der Leyen. Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, ha esposto dure critiche alla linea politica italiana in Europa: “Siamo completamente fuori di testa, ci rendiamo conto dove la von der Leyen vuole portarci?”. A tali parole è subentrata la replica infuocata di Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale: “Ma come ti permetti? Non sei a teatro!”. Da lì, il confronto è iniziato a degenerare. “Smettila, Sallusti – tuona Scanzi – esci dalle redazioni e dalle televisioni, e ti permetti pure di dare lezioni. Tu sei completamente fuori di testa!”. La risposta di Sallusti: “Sei un cretino”. Ecco che la discussione ha oltrepassato i limiti: “Detto da te è un complimento,” ha ribattuto Scanzi, alzando ulteriormente il tiro: “Sei un incompetente storico, sono vent’anni che dici sciocchezze!”. Bianca Berlinguer si sforza invano di riportare la calma, commentando con una punta di ironia: “La stanno prendendo con filosofia”. Ma il clima ormai si era fatto molto acceso.

La deriva infuocata dell’alterco tra Scanzi Sallusti

Sallusti ha poi tirato fuori le polemiche nate da un intervento di Scanzi nel programma di Cattelan, in cui aveva ironizzato sui titolisti: “Chiedi scusa ai tuoi colleghi che hai insultato, mentre tu vai nei salotti e nei teatri. Ti hanno fatto un culo così, giustamente”, aggiunge, facendo con un gesto plateale. “Ma che sono questi gesti, Alessandro?”, ha replicato Scanzi, visibilmente irritato. Sallusti infine ha risposto con toni pesanti: “Le sostanze fanno male. Vai a f…”. Uno scambio surreale, che ha sorpreso non poco anche il pubblico abituato al tono più formale della trasmissione. Episodi del genere non capitano infatti spesso a È sempre Cartabianca. Questo scontro arriva inoltre in un momento in cui, stando alle indiscrezioni riportate da Fanpage, Mediaset starebbe valutando un possibile futuro da conduttore proprio per Andrea Scanzi. Questo duello televisivo sembra destinato a non esaurirsi in una sera, e potrebbe accebdere il dibattito non solo sui toni in tv, ma anche sugli equilibri nei palinsesti.