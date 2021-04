Secondo le indicazioni della cabina di regia, dal prossimo 26 aprile i ristoranti potrebbero restare aperti all'interno delle zone gialle.

Stando alle ultime indicazioni provenienti della cabina di regia governativa, dal prossimo 26 aprile i ristoranti potrebbero restare aperti all’interno delle regioni che si trovano in zona gialla. La norma varrà tuttavia soltanto per quelle attività del settore della ristorazione che dispongono di tavoli all’aperto, in modo da poter consentire un adeguato distanziamento.

Lo dovrebbe valere anche per la ripresa delle attività sportive e dello spettacolo, anche in questo caso purché siano all’aperto.