Un appello alla pace

Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, ha partecipato attivamente alla manifestazione per la pace organizzata a Roma dal Movimento 5 Stelle. Con il suo arrivo, ha voluto lanciare un messaggio chiaro e forte: stop alle armi. La De Crescenzo ha invitato i suoi follower a unirsi a questa causa, sottolineando l’importanza di mobilitarsi per un futuro senza conflitti. “Sono qui come mamma, donna e per lo stop alle armi”, ha dichiarato, evidenziando il suo ruolo di influencer e la responsabilità che ne deriva.

Un messaggio di positività

Durante l’evento, Rita ha chiarito che il suo intento non era quello di suscitare polemiche, ma piuttosto di diffondere un messaggio di positività. “Non ho mobilitato nulla, siamo tutti qui per dire stop alle armi”, ha affermato, dimostrando che la sua presenza non è solo una questione di visibilità, ma un vero e proprio impegno sociale. La tiktoker ha sempre cercato di dare il buon esempio sui social, utilizzando la sua piattaforma per promuovere valori di pace e solidarietà.

Un incontro con Giuseppe Conte?

Nonostante la sua partecipazione alla manifestazione, Rita ha voluto chiarire che non ha una particolare vicinanza con il Movimento 5 Stelle. “Con nessuno”, ha detto, lasciando intendere che il suo impegno per la pace trascende le appartenenze politiche. Tuttavia, ha espresso il desiderio di incontrare il presidente Giuseppe Conte, un momento che potrebbe rappresentare un’opportunità per discutere di temi cruciali legati alla pace e alla giustizia sociale. La De Crescenzo si propone quindi come una figura di riferimento per chi crede in un mondo migliore, dove le armi non abbiano più spazio.