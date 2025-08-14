L’invito del parco acquatico ha riscosso tante critiche e pochi consensi.

Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana, è stata annunciata come ospite d’onore all’evento che si terrà all’Acquapark di Marina di Lesina in Puglia. L’invito ha destato polemiche e commenti negativi.

Rita De Crescenzo di nuovo nella bufera: polemiche e critiche per l’invito all’evento in Puglia

La tiktoker napoletana è stata scelta come ospite d’onore del parco acquatico ‘Acqua Fantasy’ a Marina di Lesina, in Puglia, il prossimo 19 agosto. Ma l’annuncio, pubblicato sulla pagina ufficiale della struttura, non è piaciuto a molti…

L’annuncio

“Preparati a un pomeriggio fuori di testa il 19 agosto alle 16.30 succede qualcosa di incredibile ad Acqua Fantasy… tra onde, schiuma e scivoli adrenalinici, arriva lei: Rita De Crescenzo, la tiktoker più amata e scatenata del web.

Sì, proprio lei! Con tutta la sua energia, i suoi tormentoni e la sua voglia di far festa con voi! E dove poteva scatenarsi se non all’Acqua Fantasy? Preparati a ballare, ridere, cantare. Non dire che non ti avevamo avvisato… sarà un delirio”, è l’annuncio social della struttura “Acqua Fantasy” dove sarà presente Rita De Crescenzo.

Critiche e disdette

L’invito rivolto a Rita De Crescenzo, già fortemente criticata, scelta come ospite d’onore, non è piaciuto affatto. Gli haters si sono scatenati sotto il post social. “Grazie, ci vediamo un altro giorno. Mi raccomando avvisate sempre quando fate ste ca***te, così uno può cambiare giorno”, ha scritto un utente.

E ancora: “Sicuramente non verrò in questa data! Ma si può pagare una persona del genere per attirare la gente? Siamo caduti davvero in basso!”. Insomma, sembra che la scelta della struttura di invitare la De Crescenzo non sia piaciuto proprio a nessuno!

La risposta del Parco

Il direttore artistico del Parco Acquatico “Acquafantasy” ha risposto alle accuse con un video sui social: “Non ci troviamo nulla di male”. Inoltre ha chiarito che per il loro “ospite d’onore” “non abbiamo aumentato il prezzo del biglietto. Sono le tariffe standard del parco acquatico, quindi chi se la sente di venire, vi aspettiamo. Evviva la musica! Evviva la spensieratezza“.