Ritrovamento di un cadavere a Cala Fighera: indagini in corso

Un mistero avvolge Cala Fighera

Un nuovo drammatico capitolo si aggiunge alla cronaca di Cagliari con il ritrovamento di un cadavere a Cala Fighera, un noto anfratto del promontorio della Sella del Diavolo. Questo ritrovamento avviene a pochi giorni dalla scoperta del corpo di Manola Mascia, una giovane di 28 anni, rinvenuto in acqua mercoledì scorso. Le autorità stanno ora cercando di stabilire se il corpo trovato appartenga a Paolo Durzu, il fidanzato scomparso della vittima, la cui ricerca è in corso dal 19 marzo.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. Gli agenti stanno esaminando il luogo del ritrovamento e raccogliendo testimonianze da eventuali testimoni. La zona di Cala Fighera, frequentata da residenti e turisti, è stata isolata per consentire un’accurata analisi da parte della scientifica. Gli inquirenti stanno anche valutando se ci siano collegamenti tra i due casi, dato che entrambi coinvolgono persone scomparse in circostanze misteriose.

Il contesto della scomparsa di Paolo Durzu

Paolo Durzu, 33 anni, è scomparso il 19 marzo, e da allora le ricerche sono state incessanti. La sua famiglia e gli amici hanno lanciato appelli sui social media, sperando di ottenere informazioni utili al ritrovamento. La scomparsa di Durzu ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, che ha partecipato attivamente alle ricerche. Ora, con il ritrovamento del corpo, le speranze di una risoluzione rapida e chiara si fanno più forti, ma rimangono anche molte domande senza risposta.