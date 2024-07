È stato rivelato il cast ufficiale della nuova edizione de La Talpa: dopo un’assenza di 15 anni, il reality torna su Canale 5 con al timone Diletta Leotta.

Il cast de La Talpa 2024

FqMagazine nelle ultime ore ha rivelato i nomi dei tredici concorrenti ufficiali che faranno parte del cast, ecco di chi si tratta:

Jo Squillo, showgirl ex naufraga ed ex concorrente del Grande Fratello Vip

showgirl ex naufraga ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Marco Berry , ex inviato delle Iene

, ex inviato delle Iene Alessandro Egger , modello e attore serbo-italiano

, modello e attore serbo-italiano Gilles Rocca , attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi

, attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi Veronica Peparini, ballerina ed ex insegnante di Amici

ballerina ed ex insegnante di Amici Andreas Muller, ballerino ex vincitore di Amici

ballerino ex vincitore di Amici Ludovica Frasca , ex velina e ora opinionista

, ex velina e ora opinionista Elisa Di Francisca, schermitrice olimpionica

schermitrice olimpionica Orian Ichaki, madre natura nell’ultima stagione di Ciao Darwin

madre natura nell’ultima stagione di Ciao Darwin Lucilla Agosti, conduttrice

conduttrice Marina La Rosa , ex naufraga ed ex gieffina del Grande Fratello

, ex naufraga ed ex gieffina del Grande Fratello Nicola Ventola, ex calciatore e opinionista sportivo

ex calciatore e opinionista sportivo Marco Melandri, ex pilota MotoGP

L’obiettivo del gioco

Lo scopo principale del gioco è individuare e smascherare “la talpa”, ovvero colui o colei che si nasconde tra i partecipanti, sabotando in maniera segreta le loro attività e missioni. Il compito di smascherare l’infiltrato è affidato ai concorrenti, ma anche al pubblico che può votare da casa.

“Dimenticate quella che abbiamo già visto, perché sarà un’edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale”, ha rivelato l’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

La Talpa sarà visibile prima su Infinity e poi in chiaro su Canale 5. La finale, invece, andrà in onda prima in chiaro e poi su in streaming su Infinity.