Il futuro di Paolo Bonolis a Mediaset

Le recenti manovre all’interno di Mediaset hanno suscitato un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori e il pubblico. Paolo Bonolis, uno dei volti più noti della televisione italiana, sembra destinato a rimanere nel gruppo del Biscione. Secondo Dagospia, ci sarebbero già stati accordi per il rinnovo del suo contratto, ma non mancano le polemiche. La presenza di Sonia Bruganelli, che potrebbe accompagnare Bonolis nel suo percorso, ha sollevato qualche malumore tra i dirigenti di Cologno Monzese. La Bruganelli, infatti, non solo è una figura centrale nel panorama televisivo, ma gestisce anche i casting di diverse produzioni, rendendo la sua posizione strategica e controversa.

Le nuove conduzioni e i progetti in cantiere

Un altro tema caldo riguarda la conduzione de “L’Isola dei Famosi”. Mediaset starebbe considerando di affidare il timone a Veronica Gentili, attualmente alla guida de “Le Iene”. Questa scelta ha sorpreso molti, dato che Ilary Blasi era la favorita per il ruolo, ma ha dichiarato di non essere interessata a tornare. La Gentili, quindi, si trova in pole position per un programma che ha sempre suscitato grande interesse e ascolti. Inoltre, Dagospia ha confermato la fuoriuscita di Can Yaman dal cast di “Viola come il mare 3”, con la produzione che è già al lavoro per trovare un sostituto di peso, possibilmente una star turca.

Chiusure e nuovi inizi: il destino di alcuni programmi

Nonostante i cambiamenti, ci sono anche notizie meno positive. “Sabato in Diretta”, condotto da Emma D’Aquino, sembra destinato a chiudere i battenti a maggio, con ascolti che si attestano tra il 10% e l’11% di share. Questo è un chiaro segnale che il pubblico sta cercando qualcosa di diverso. Inoltre, il progetto di un nuovo format di “Carramba che sorpresa” è stato bloccato, con Alessia Marcuzzi che ha deciso di non proseguire per evitare confronti con la leggendaria Raffaella Carrà. La ricerca di un titolo alternativo è già in corso, mentre i provini per “Reazione a Catena” hanno visto la partecipazione di sei candidati, ma non è esclusa la riconferma di Pino Insegno.