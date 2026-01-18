Roberta Capua: Ricordi Emozionanti del Suo Ex Marito Stefano Cassoli

In un’intervista toccante a Verissimo, Roberta Capua ha affrontato per la prima volta il tema della scomparsa dell’ex marito Stefano Cassoli. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha narrato i tragici eventi che hanno portato alla morte dell’imprenditore avvenuta all’improvviso a soli 58 anni. Un racconto che ha messo in luce il profondo legame che la univa a Stefano, nonostante la separazione avvenuta due anni fa.

Un amore che ha segnato la vita di Roberta

Roberta e Stefano si erano uniti in matrimonio nel 2011 e, nel 2008, avevano accolto il loro unico figlio, Leonardo. La loro relazione, pur giunta al termine, è sempre stata caratterizzata da un affetto sincero e da un rispetto reciproco. La conduttrice ha descritto Stefano come l’uomo più importante della sua vita, sottolineando l’impatto devastante che la sua morte ha avuto su di lei e sulla sua famiglia.

La tragedia e il dolore del lutto

Il dramma ha colpito Roberta in un momento già difficile della sua vita, poiché aveva già subito la perdita di entrambi i genitori. Parlando con Silvia Toffanin, ha rivelato quanto sia stato inaspettato l’evento che ha portato alla scomparsa di Stefano. L’imprenditore è stato colto da un malore e, dopo un incidente che gli ha causato un trauma cranico, è entrato in coma per alcuni giorni prima di spegnersi.

“Nessuno di noi era preparato a questa cosa”, ha dichiarato Roberta. La sua voce tradiva un profondo dolore mentre ricordava la telefonata che l’ha avvisata dell’accaduto. “Mi hanno detto che era successo un incidente, e che lui aveva battuto la testa. È stato tutto così veloce”, ha aggiunto.

Il rapporto con il figlio Leonardo

Un aspetto cruciale della situazione è il legame con il loro figlio, Leonardo, che attualmente studia in Spagna. Roberta ha condiviso il difficile compito di comunicare la triste notizia al ragazzo. “Ho deciso di dirgli la verità subito, era abbastanza grande per capire. Nonostante il dolore, abbiamo cercato di onorare la memoria di suo padre anche in un momento così difficile”, ha spiegato la conduttrice.

Una nuova vita e la ricerca di serenità

Oggi, Roberta riflette sulla sua vita e sul futuro. Pur essendo single dopo la separazione dal marito, ha espresso il desiderio di poter trovare nuovamente l’amore. “Non ci sono nuove relazioni al momento, ma il mio cuore si sta lentamente aprendo alla vita”, ha affermato, lasciando intendere che la sua esperienza l’ha resa più consapevole dell’importanza di ogni attimo. “Ho capito che la vita va vissuta pienamente e che bisogna impegnarsi per trovare la propria felicità.”

La storia di Roberta Capua e Stefano Cassoli è un esempio di come l’amore e la perdita possano intrecciarsi in modi inaspettati. Mentre Roberta continua a onorare la memoria dell’ex marito, si prepara a intraprendere un nuovo percorso di vita, sperando di trovare pace e serenità per sé e per suo figlio.